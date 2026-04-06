Desigualdad: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La desigualdad en Argentina vuelve a quedar en evidencia con los últimos datos oficiales: la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se mantiene en 13 veces , sin mejoras respecto al año anterior. Este escenario refleja una estructura de ingresos que, pese a leves cambios estadísticos, continúa profundamente desequilibrada.

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El coeficiente de Gini, principal indicador de desigualdad , se ubicó en 0,427 , apenas por debajo del 0,430 registrado un año atrás. Este dato confirma un escenario de estancamiento: si bien no empeora, tampoco muestra mejoras significativas en la distribución del ingreso .

En términos concretos, el 10% más rico concentra el 32,3% de los ingresos , mientras que el 10% más pobre accede apenas al 1,8% . Esta diferencia expone una matriz distributiva que sigue beneficiando a los sectores de mayores recursos.

Uno de los datos más relevantes es que la mitad de los trabajadores gana menos de $800.000 , lo que refleja la profundidad de la desigualdad salarial. Aunque el ingreso promedio se ubica en $1.068.540 , la mediana evidencia que la mayoría percibe valores más bajos.

Además, los primeros cuatro deciles reciben en promedio $392.439 , muy lejos de los $2,5 millones que perciben los sectores más altos. Esta brecha se vincula directamente con el salario mínimo, que en marzo fue de $352.400 .

La situación se agrava al comparar empleo formal e informal: un trabajador registrado gana en promedio $1.321.353, mientras que uno informal percibe $651.484, es decir, prácticamente la mitad. Esto posiciona a la precarización laboral como un factor central en la desigualdad.

Brecha de género y pérdida de poder adquisitivo

La desigualdad también se refleja en la brecha de género. Los varones tienen un ingreso promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres perciben $838.336, consolidando una diferencia significativa.

A pesar de que los ingresos crecieron 44,9% interanual en términos nominales, este aumento no logró mejorar la distribución. En un contexto inflacionario, el crecimiento resulta insuficiente para recomponer el poder adquisitivo y reducir las brechas existentes.

El panorama general confirma que la desigualdad en Argentina se mantiene prácticamente intacta, con leves variaciones que no alcanzan para modificar una estructura económica profundamente desigual.