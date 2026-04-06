Desigualdad: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La desigualdad en Argentina vuelve a quedar en evidencia con los últimos datos oficiales: la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se mantiene en 13 veces, sin mejoras respecto al año anterior. Este escenario refleja una estructura de ingresos que, pese a leves cambios estadísticos, continúa profundamente desequilibrada.
Radiografía de la desigualdad en Argentina
El coeficiente de Gini, principal indicador de desigualdad, se ubicó en 0,427, apenas por debajo del 0,430 registrado un año atrás. Este dato confirma un escenario de estancamiento: si bien no empeora, tampoco muestra mejoras significativas en la distribución del ingreso.
En términos concretos, el 10% más rico concentra el 32,3% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre accede apenas al 1,8%. Esta diferencia expone una matriz distributiva que sigue beneficiando a los sectores de mayores recursos.
Ingresos bajos y fuerte dispersión salarial
Uno de los datos más relevantes es que la mitad de los trabajadores gana menos de $800.000, lo que refleja la profundidad de la desigualdad salarial. Aunque el ingreso promedio se ubica en $1.068.540, la mediana evidencia que la mayoría percibe valores más bajos.
Además, los primeros cuatro deciles reciben en promedio $392.439, muy lejos de los $2,5 millones que perciben los sectores más altos. Esta brecha se vincula directamente con el salario mínimo, que en marzo fue de $352.400.
La situación se agrava al comparar empleo formal e informal: un trabajador registrado gana en promedio $1.321.353, mientras que uno informal percibe $651.484, es decir, prácticamente la mitad. Esto posiciona a la precarización laboral como un factor central en la desigualdad.
Brecha de género y pérdida de poder adquisitivo
La desigualdad también se refleja en la brecha de género. Los varones tienen un ingreso promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres perciben $838.336, consolidando una diferencia significativa.
A pesar de que los ingresos crecieron 44,9% interanual en términos nominales, este aumento no logró mejorar la distribución. En un contexto inflacionario, el crecimiento resulta insuficiente para recomponer el poder adquisitivo y reducir las brechas existentes.
El panorama general confirma que la desigualdad en Argentina se mantiene prácticamente intacta, con leves variaciones que no alcanzan para modificar una estructura económica profundamente desigual.