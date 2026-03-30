Dólar oficial volvió a subir mientras que el dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.460

El dólar oficial mostró un rebote a $1.420, pero mantiene la calma continúa en el dólar blue que se vende en San Juan.

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El dólar oficial volvió a subir este lunes, impulsado por una mayor demanda de cobertura y reacomodamiento de posiciones tras la reducción de encajes bancarios. En el comienzo de esta semana corta por los feriados de Pascuas, el tipo de cambio cerró la jornada a $1.398 en el segmento mayorista y la brecha con el techo de la banda se redujo al 18,3%, luego de que tocara su nivel más alto en nueve meses el jueves pasado.

Al mismo tiempo, el dólar minorista acompañó la tendencia y avanzó $15 para cotizar a $1.420 en el Banco Nación. Por su parte el promedio de entidades que realiza el Banco Central (BCRA), se ubicó en $1.419,32 mientras que el dólar blue se avanzó a $1.425. En San Juan, por cuarto día consecutivo, el dólar blue se mantuvo en $1.460.

Por su parte, el mercado de dólar futuro en Matba Rofex, registra subas en la mayoría de sus contratos. El que más sube es el plazo de mayo que avanza 0,6% a $1.484,5.

Más allá del rebote puntual, el comportamiento del dólar en marzo sorprendió por su estabilidad. A pesar de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del repunte global de la divisa estadounidense, el tipo de cambio local se mantuvo firme e incluso mostró caídas, en un contexto de intervención activa del Banco Central y expectativas de mayor oferta de divisas por parte del agro.

El dólar tuvo una caída del 6% en el primer trimestre del año De hecho, la autoridad monetaria acumula compras por más de u$s4.000 millones en lo que va del año, mientras el dólar continúa operando cerca de un 20% por debajo del techo de la banda de flotación, actualmente en $1.649,13. Esta dinámica contribuyó a anclar expectativas de devaluación en el corto plazo, algo que también se refleja en el mercado de futuros, donde el dólar para fin de año se negocia en torno a $1.671.