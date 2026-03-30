    • 30 de marzo de 2026 - 16:15

    Dólar oficial volvió a subir mientras que el dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.460

    El dólar oficial mostró un rebote a $1.420, pero mantiene la calma continúa en el dólar blue que se vende en San Juan.

    El dólar oficial aumentó este lunes.

    El dólar oficial aumentó este lunes.

    Foto:

    El dólar oficial volvió a subir este lunes, impulsado por una mayor demanda de cobertura y reacomodamiento de posiciones tras la reducción de encajes bancarios. En el comienzo de esta semana corta por los feriados de Pascuas, el tipo de cambio cerró la jornada a $1.398 en el segmento mayorista y la brecha con el techo de la banda se redujo al 18,3%, luego de que tocara su nivel más alto en nueve meses el jueves pasado.

    Leé además

    El dólar blue en San Juan se mantuvo estable como los últimos días.

    El dólar blue en San Juan cerró estable, mientras que el dólar oficial tuvo un rebote
    El dólar blue cerró a $1.460 en San Juan.

    El dólar oficial operó en mínimos en más de un mes y cerró a $1.370: el dólar blue en San Juan se mantuvo

    Al mismo tiempo, el dólar minorista acompañó la tendencia y avanzó $15 para cotizar a $1.420 en el Banco Nación. Por su parte el promedio de entidades que realiza el Banco Central (BCRA), se ubicó en $1.419,32 mientras que el dólar blue se avanzó a $1.425. En San Juan, por cuarto día consecutivo, el dólar blue se mantuvo en $1.460.

    Por su parte, el mercado de dólar futuro en Matba Rofex, registra subas en la mayoría de sus contratos. El que más sube es el plazo de mayo que avanza 0,6% a $1.484,5.

    Más allá del rebote puntual, el comportamiento del dólar en marzo sorprendió por su estabilidad. A pesar de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del repunte global de la divisa estadounidense, el tipo de cambio local se mantuvo firme e incluso mostró caídas, en un contexto de intervención activa del Banco Central y expectativas de mayor oferta de divisas por parte del agro.

    El dólar tuvo una caída del 6% en el primer trimestre del año

    De hecho, la autoridad monetaria acumula compras por más de u$s4.000 millones en lo que va del año, mientras el dólar continúa operando cerca de un 20% por debajo del techo de la banda de flotación, actualmente en $1.649,13. Esta dinámica contribuyó a anclar expectativas de devaluación en el corto plazo, algo que también se refleja en el mercado de futuros, donde el dólar para fin de año se negocia en torno a $1.671.

    En perspectiva, el dólar mayorista registra una caída nominal cercana al 6% en el primer trimestre, en contraste con una inflación que se mantiene elevada. Este desfasaje, junto con la reciente flexibilización monetaria, empieza a abrir interrogantes sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario luego de la liquidación de la cosecha del agro, que finaliza a mediados de mayo.

    Hacia adelante, el foco del mercado estará puesto en el destino de la liquidez que liberará la baja de encajes. Si bien parte de esos pesos podría presionar sobre el tipo de cambio, los analistas advierten que el impacto también dependerá de la capacidad del sistema financiero para reactivar el crédito y de la evolución de la demanda de instrumentos en moneda local.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar oficial retrocedió $9,50 este miércoles.

    El dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400 después del fin de semana largo

    El dólar oficial cerró la semana a $1.390,50.

    El dólar oficial se mantuvo por debajo de $1.400 y la brecha con el techo de la banda alcanzó un máximo en 8 meses

    Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en abril de 2026, según cada categoría

    Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en abril 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Aumento en la tarifa del gas.

    El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en las tarifas del gas: regirán desde el 1º de abril