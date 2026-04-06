Dólares del colchón: bancos ofrecen hasta 5,5% para captar ahorros

Los dólares del colchón se convirtieron en el nuevo objetivo del sistema financiero argentino, que busca captar unos USD 250.000 millones fuera del circuito formal. Con tasas que llegan al 5,5% anual , bancos y fintech despliegan estrategias para atraer ahorros en moneda extranjera.

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El crecimiento de los depósitos en moneda extranjera impulsa nuevas ofertas para los dólares del colchón . Actualmente, los plazos fijos lideran en rendimiento, con tasas que alcanzan el 5,5% anual en entidades públicas.

El Banco Provincia encabeza el ranking con esa tasa para depósitos a 365 días, seguido por el Banco Macro con 5% y el Banco Nación con 4% anual . En tanto, entidades privadas como el BBVA ofrecen 4% , mientras que el Banco Galicia propone 1,8% a 180 días.

En el extremo inferior, el Banco Santander mantiene tasas simbólicas del 0,05% , reflejando distintas estrategias dentro del sistema financiero para captar divisas.

Para quienes priorizan disponibilidad, las cuentas remuneradas aparecen como alternativa para los dólares del colchón . Estas permiten generar intereses sin inmovilizar fondos, con tasas que rondan entre el 1,25% y el 2,5% anual .

El Banco Nación ofrece 1,25% con tope de USD 10.000, mientras que Banco Galicia y Banco Supervielle alcanzan el 2%. En tanto, el Banco del Sol amplía el límite hasta USD 30.000, destacándose dentro del segmento.

Fintech y billeteras: más opciones para invertir

Las plataformas digitales también compiten por los dólares del colchón con propuestas ágiles. Mercado Pago ofrece rendimientos de hasta 2,5% anual, mientras que Invertir Online (IOL) llega al 1,5% con acreditación mensual.

Otras opciones incluyen Prex, con 2% anual y liquidación diaria, y Ualá, que propone un fondo común de inversión con rendimientos estimados cercanos al 6%, aunque con mayor riesgo.

Qué conviene según el perfil del ahorrista

La elección para invertir los dólares del colchón depende del objetivo financiero. Los plazos fijos ofrecen mayor rentabilidad, pero requieren inmovilizar el dinero por períodos que van de 30 días a un año.

En cambio, las cuentas remuneradas y fintech permiten mantener liquidez, con rendimientos menores pero sin perder disponibilidad del capital. Esta combinación se consolida como clave en un mercado que busca reactivar el ahorro en dólares.

El escenario actual muestra una fuerte competencia entre bancos y plataformas digitales, en una etapa donde el sistema financiero intenta recuperar la confianza del ahorrista y movilizar los dólares fuera del circuito formal.