El comercio sanjuanino ya palpita el Mundial de Fútbol: televisores desde $300.000 y promociones para sumar ventas

Menos de 60 días son los que quedan para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el campeonato de Qatar, se espera que la fiebre mundialista en Argentina sea mayor y desde el comercio sanjuanino ya palpitan el evento con la exhibición de promociones y ofertas enfocadas en la venta de televisores. Con las expectativas puestas en lograr un buen nivel de ventas los comerciantes apuestan a la financiación, créditos de la casa y descuentos atractivos.
Las vidrieras de las casas de electrodomésticos ubicadas en el microcentro están decoradas con los equipos y sus precios. Los valores varían conforme la marca, las funciones integradas como así también la cantidad de pulgadas, encontrando pantallas más que enormes en algunos casos.
Por el momento son mayores las consultas a las ventas concretadas, conforme señalaron a DIARIO DE CUYO trabajadores de distintas casas de electrodomésticos. Es precisamente en base ello que estiman será una buena temporada para la venta de televisores. Además, detallaron que la mayoría de las preguntas están enfocadas en las formas de pago y distintas maneras de ahorrar más que en las funciones que ofrece el equipo, señalando que es anticipado aventurarse sobre cuáles serán los modelos o tamaños más buscados.
En torno a los precios, para tener una idea algunos de los que se exhiben son los siguientes:
32 pulgadas
TCL QLed 32’ FHD SM Google a $263.500
ENOVA Smart TV 32’ Google TV a $297.000
43 pulgadas
TCL QLed 43’ FHD SM Google a $357.000
Samsung Smart TV 43’ WiFi incluido a $600.000
50 pulgadas
RCA Smart TV 50’ Google TV a $767.300
55 pulgadas
TCL Led 55’ 4K SM Google a $595.000
TCL QLed 55’ 4K SM Google a $680.000
Samsung Smart TV 55’ HDR a $1.300.000
Samsung Smart TV 55´ definición cristal UHD a $720.000
65 pulgadas
Samsung Smart TV 65’ 4K a $1.000.000
Noblex 65’ 4k Google TV a $1.200.000
Philips 65’ Smart TV 4K a $1.300.000
95 pulgadas
TCL Google TV 95’ a $3.000.000
Dentro de los atractivos que entran en juego para lograr las ventas, algunos locales apostaron por realizar sorteos de viajes al Mundial, precios especiales con créditos de la casa y descuentos con pagos de contado, débito o tarjeta de crédito en una sola cuota.
Un detalle no menor es que, según esbozaron los trabajadores consultados, no registraron grandes movimientos en los valores cuando recibieron las listas con los precios mundialistas. Esto fue confirmado por su parte por Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos, quien detalló a este medio que el ingreso de productos importados llevó a que los valores se mantengan, aunque no descartan un leve aumento para el próximo mes.