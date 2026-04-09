El comercio sanjuanino ya palpita el Mundial de Fútbol: televisores desde $300.000 y promociones para sumar ventas

Las casas de electrodomésticos ya exhiben sus ofertas de televisores, con distintos tamaños, precios y financiación para todo tipo de bolsillo.

Menos de 60 días son los que quedan para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el campeonato de Qatar, se espera que la fiebre mundialista en Argentina sea mayor y desde el comercio sanjuanino ya palpitan el evento con la exhibición de promociones y ofertas enfocadas en la venta de televisores. Con las expectativas puestas en lograr un buen nivel de ventas los comerciantes apuestan a la financiación, créditos de la casa y descuentos atractivos.

Las vidrieras de las casas de electrodomésticos ubicadas en el microcentro están decoradas con los equipos y sus precios. Los valores varían conforme la marca, las funciones integradas como así también la cantidad de pulgadas, encontrando pantallas más que enormes en algunos casos.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 13.41.28 Por el momento son mayores las consultas a las ventas concretadas, conforme señalaron a DIARIO DE CUYO trabajadores de distintas casas de electrodomésticos. Es precisamente en base ello que estiman será una buena temporada para la venta de televisores. Además, detallaron que la mayoría de las preguntas están enfocadas en las formas de pago y distintas maneras de ahorrar más que en las funciones que ofrece el equipo, señalando que es anticipado aventurarse sobre cuáles serán los modelos o tamaños más buscados.

En torno a los precios, para tener una idea algunos de los que se exhiben son los siguientes:

32 pulgadas