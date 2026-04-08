El dólar blue cayó en San Juan después de varias jornadas de estabilidad: se comercializó a $1.430

El mercado cambiario cayó de forma generalizada. Este miércoles el dólar oficial abrió por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, pero la mirada se centró en los dólares financieros que, en la jornada previa, retomaron la presión alcista y ampliaron la brecha cambiaria.

El dólar oficial continúa prácticamente estancado: en San Juan el dólar blue se vendió a $1.440

El dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400, mientras el dólar blue sigue sin movimientos en San Juan

El dólar blue en San Juan siguió la misma tendencia. Después de días de mantenerse en los mismos valores , en la jornada de este miércoles se contrajo $10 y cerró en $1.430 para la venta.

Así, el tipo de cambio mayorista retrocedió hasta los $1.385. En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista bajó $6,5 lejos de la suba de $11,5 registrada en la semana corta pasada.

En el segmento minorista , el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación operó en $1.410. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.833. Por su parte, el dólar blue operó en los $1.390, marcando su valor más bajo en casi siete meses.

En cuanto a los tipos de cambios financieros que, en la jornada previa subieron y acrecentaron la brecha con el oficial, este miércoles se comprimieron. Así, el CCL se ubicó en los $1.478,28 mientras que el MEP en $1.424,11.

En el mercado de futuros, los contratos operaron con pérdidas en todos los plazos: en agosto el dólar mayorista se ubicó en $1.528,0 y en septiembre en $1.555.

Por qué subió la brecha entre el MEP y el CCL

Según operadores del mercado, la menor liquidez en el segmento bursátil contribuyó a la presión sobre el CCL. En particular, incidió la reciente colocación de deuda internacional de Vista Energy por u$s500 millones, que habría absorbido parte de los dólares disponibles en el sistema.

En este contexto, el Banco Central mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. La entidad compró u$s93 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones. Como resultado, las reservas brutas crecieron en u$s174 millones y alcanzaron los u$s44.442 millones.

Expectativa por el REM en un escenario atravesado por la guerra

Este miércoles el Banco Central publicará el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a marzo, que incluirá las proyecciones de analistas sobre inflación, tipo de cambio y nivel de actividad.

Las estimaciones llegan en un contexto distinto al de meses anteriores, atravesado por el impacto global del conflicto en Medio Oriente. Mientras el tipo de cambio se mantiene relativamente estable en el corto plazo, la actividad económica muestra señales de heterogeneidad entre sectores.

En el último REM disponible, la inflación de febrero fue estimada en 2,7%, por encima del 2,1% previsto previamente, y las proyecciones para los meses siguientes también se ajustaron al alza.

En cuanto al dólar, los analistas esperan que el tipo de cambio oficial avance por debajo de la inflación tanto en 2026 como en los próximos 12 meses. Sin embargo, para el segundo semestre comienzan a aparecer señales de una posible aceleración.