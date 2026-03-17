    • 17 de marzo de 2026 - 16:27

    El dólar blue subió por segundo día consecutivo: en San Juan se vendió a $1.470

    El dólar blue no acompañó la tendencia a la baja del dólar mayorista. El Banco Central enfrenta una fuerte caída de reservas.

    El dólar blue volvió a subir este martes.

    El dólar blue volvió a subir este martes.

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    En una jornada volátil, el dólar mayorista, que arrancó este martes 17 de marzo a la baja y luego pasó a sendero alcista, sobre el cierre borró ese avance y finalizó a $1.396 para la venta, mientras que en las pantallas del Banco Nación el billete también se mantuvo en $1.420. En tanto, el dólar blue subió por segundo día consecutivo y cerró en $1.430. En San Juan se vendió a $1.470.

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    La aparente calma cambiaria se da a la par de que el BCRA enfrenta una fuerte caída de reservas internacionales, que cayeron casi 900 millones de dólares el lunes tras un pago a organismos, en un contexto donde las tasas en pesos y la oferta de divisas ayudan a sostener la calma cambiaria.

    En el segmento financiero, el dólar MEP cede 0,4% y se ubica en $1.419,39, a la par que el CCL recorta 0,5% en $1.467,19.

    Presión sobre las reservas

    El Banco Central perdió el lunes 871 millones de dólares en la jornada, en gran parte por pagos a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por unos 450 millones de dólares.

    Si bien la autoridad monetaria logró compras por 50 millones de dólares en el mercado oficial, no alcanzaron para compensar las salidas. Así, las reservas brutas cayeron a u$s44.788 millones, mientras que las netas continúan en terreno negativo. En paralelo, el mercado de futuros mostró bajas generalizadas, con expectativas de un tipo de cambio mayorista en torno a $1.410 hacia fin de marzo.

    El escenario combina una oferta sostenida de divisas —impulsada por exportaciones y financiamiento externo— con tasas en pesos que continúan desincentivando la dolarización. Este equilibrio contribuye a mantener al tipo de cambio oficial contenido, mientras el dólar informal avanza de a poco arriba de los $1.400.

    En un escenario marcado por la fuerte contracción de la actividad, el Sector Público Nacional cerró febrero con un superávit financiero de $144.421 millones y un excedente primario de $1,4 billones, un resultado que se explica tanto por la disciplina fiscal como por el auxilio de ingresos no tributarios.

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