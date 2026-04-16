El dólar oficial cayó en ocho de las últimas nueve ruedas y se mantuvo debajo de los $1.360

El dólar oficial volvió a retroceder este jueves y profundizó la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, en un contexto de mayor oferta de divisas y compras sostenidas por parte del Banco Central (BCRA) . La dinámica le permite a la autoridad monetaria reforzar reservas sin poner presión sobre el tipo de cambio.

El dólar oficial profundizó su baja y acumula una caída de $13 en la semana: el dólar blue en San Juan, sin cambios

El dólar oficial registró la mayor caída semanal en dos meses y el dólar blue continuó en calma

A nivel mayorista, el tipo de cambio perdió $1 a $1.358 para la venta y anotó su octavo retroceso en ruedas. La distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy en $1.680,65, se ubicó ahora en un 23,8%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s401 millones.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 0,9%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio se ubicará a $1.366 para fines de abril. En la jornada, se operaron unos u$s1.300 millones.

En el segmento minorista , el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.380 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.794. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA , el tipo de cambio promedió los $1.379,34 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.453,81, mientras que el MEP lo hace a $1.403,6. En tanto, el dólar blue subió $5 a $1.415 para la venta, mientras que en San Juan se mantuvo en $1.440.

El economista Gustavo Ber destacó que el exceso de oferta "sigue al mando en esta etapa de liquidación del campo", en la cual los operadores esperan que puedan maximizarse las compras del BCRA y así que se traduzcan en mayor acumulación de reservas.

En ese sentido, sostuvo que la fuerte compresión en las tasas cortas reales, incluso negativas en el tramo corto, "no influye en el apetito por las colocaciones en pesos". "La licitación de ayer volvió a arrojar un elevado rollover y mayores plazos, con la expectativa puesta en que dicho contexto financiero pueda reactivar el crédito", agregó.

Reservas y respaldo del FMI

En paralelo, el Banco Central continuó con la acumulación de reservas. En la última rueda compró otros u$s128 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con lo que el saldo positivo acumulado en 2026 asciende a u$s5.846 millones.

Las reservas brutas internacionales, sin embargo, retrocedieron u$s246 millones y finalizaron en u$s45.627 millones, afectadas por movimientos de cotización y pagos de deuda a organismos internacionales por unos u$s280 millones.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo a nivel técnico con la Argentina por la segunda revisión del programa bajo la Facilidad Extendida (EFF), lo que habilitará en las próximas semanas un desembolso cercano a u$s1.000 millones.