ANSES Calendario de pagos: quién cobra el viernes 17 de abril con aumento

ANSES confirmó el calendario de pagos del viernes 17 de abril, con jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones que incluyen aumento del 2,90%

Cronograma de pagos de ANSES con aumento del 2,90% para beneficiarios.

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ANSES informó el cronograma de pagos para el viernes 17 de abril, donde continúan jubilaciones y asignaciones con aumento.

El organismo detalló que las jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 5 cobrarán haberes junto a un bono de $70.000. También se acreditarán la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, todas con el aumento del 2,90% confirmado por el Gobierno.