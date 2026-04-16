    • 16 de abril de 2026 - 16:45

    ANSES Calendario de pagos: quién cobra el viernes 17 de abril con aumento

    ANSES confirmó el calendario de pagos del viernes 17 de abril, con jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones que incluyen aumento del 2,90%

    Cronograma de pagos de ANSES con aumento del 2,90% para beneficiarios. &nbsp;

    Cronograma de pagos de ANSES con aumento del 2,90% para beneficiarios.

     

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    ANSES informó el cronograma de pagos para el viernes 17 de abril, donde continúan jubilaciones y asignaciones con aumento.

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    El organismo detalló que las jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 5 cobrarán haberes junto a un bono de $70.000. También se acreditarán la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, todas con el aumento del 2,90% confirmado por el Gobierno.

    La jornada de pagos continuará según la terminación de DNI, con la Asignación por Embarazo para documentos finalizados en 5 y el Prenatal para 6 y 7.

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