El dólar blue aumentó en San Juan, tras días de tranquilidad: se vendió a $1.440

El dólar blue sufrió un leve aumento este miércoles en San Juan, luego de mantenerse estable por casi una semana. La divisa estadounidense se vendió a $1.440, marcando un leve alza tras una semana de calma y volviendo a ser el foco de atención en el escenario cambiario.

El dólar oficial profundizó su baja y acumula una caída de $13 en la semana: el dólar blue en San Juan, sin cambios

El dólar oficial retrocedió y estiró la distancia con el techo de la banda cambiaria superior al 24% , en un contexto de mayor oferta de divisas que el Banco Central (BCRA) . En este escenario, la entidad monetaria aprovecha para reforzar reservas sin tensar el esquema cambiario.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $5 a $1.359 para la venta , tras aumentar en la última jornada. La distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy en $1.679,05, se ubicó ahora en un 23,6%. Este margen le otorga al BCRA espacio para intervenir con compras de divisas sin presionar los límites del esquema. En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s503 millones.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas, de hasta el 0,7%. El mercado estima que el tipo de cambio se ubicará a $1.371 para fines de abril. En total, se operaron unos u$s1.183 millones.

En el segmento minorista , el Banco Nación (BNA) bajó $5 a $1.380 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.794. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras que elabora el BCRA , el tipo de cambio se estableció a $1.388,7 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.461,52, mientras que el MEP lo hace a $1.403,43. En tanto, el dólar blue cerró estable a $1.410, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Entendimiento con el FMI

En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un entendimiento por el cual el equipo técnico del organismo y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel de staff sobre la segunda revisión del programa bajo la Facilidad de Facilidades Extendidas (EFF). En las próximas semanas formalizarán la aprobación de esta revisión, que habilitará el desembolso pendiente de aproximadamente u$s1.000 millones.

Al respecto, el equipo de Research de Puente destacó como puntos centrales el fortalecimiento del "impulso reformista" de los últimos meses, tras la aprobación del Presupuesto 2026 y de "leyes críticas que mejoran la flexibilidad laboral". A su vez, se resaltó las anclas del programa, con foco en el equilibrio fiscal financiero (base caja), así como política monetaria contractiva para "profundizar la desinflación".

En esa línea, se resaltó la acumulación de reservas por parte del BCRA, la estrategia múltiple para refinanciar obligaciones en moneda extranjera y la resiliencia ante shocks externos, especialmente por la guerra en Medio Oriente, gracias a la mejora de los fundamentos económicos. "El acuerdo técnico apoya la dirección del programa económico y proporciona respaldo institucional para facilitar el regreso gradual del soberano a los mercados de crédito voluntarios", agregó Puente.

El BCRA sostiene la acumulación de reservas

El pasado martes, el BCRA compró u$s185 millones, y llevó las compras totales a u$s5.718 millones. Las compras representaron el 33,6% del volumen operado (u$s550 millones), por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el banco central. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s85 millones.

Además, en la jornada previa se conoció que la inflación de marzo fue del 3,4%, lo que implica que las bandas cambiarias volverán a ampliarse. En este marco, el techo se ubicará a $1.710,59 y el piso a $815,07 en la primera rueda cambiaria del lunes 4 de mayo. En tanto, para la última jornada hábil de mayo, correspondiente al viernes 29 de mayo, el techo se ubicará en $1.757,34 y el piso a $792,65.