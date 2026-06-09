El dólar oficial del Banco Nación bajó, pero el blue subió y se empardaron: a cuánto cerró en San Juan

El dólar oficial del Banco Nación se tomó un respiro del sendero ascendente y bajó $5 este martes, mientras que los analistas de la city se debate si los movimientos de los últimos días son un fenómeno de corto plazo o el comienzo de una nueva fase de aceleración en la plaza de divisas.
El tipo de cambio oficial bajó $5,50 en $1.441 para la venta a nivel mayorista. La cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.774,75, con una brecha del 23,2%.
El dólar blue subió con fuerza: a cuánto cerró en San Juan
El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central. En San Juan este martes mostró una suba de 10 pesos, para cerrar en $1.390 para la compra y $1.490 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de junio
El dólar minorista cedió $5 a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.904,5. Por su parte, el blue subió $15 a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbitoen cuevas de la city porteña.
Los paralelos, por su parte, corrigen a la baja, en línea con el oficial. El contado con liquidación (CCL) disminuye 0,9% a $1.512,42 y el MEP lo hizo 0,7% $1.457,21. La brecha entre el CCL y el oficial se ubica a 5,1%.
Los contratos de futuros cerraron con bajas generalizadas de hasta 0,5%. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.454 para fines de junio y a $1.630 para el cierre de diciembre.