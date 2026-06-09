El dólar oficial del Banco Nación bajó, pero el blue subió y se empardaron: a cuánto cerró en San Juan

El dólar oficial bajó tras tres semanas de avances. Los analistas advierten sobre posibles tensiones futuras en la plaza cambiaria.

El dólar oficial del Banco Nación se tomó un respiro del sendero ascendente y bajó $5 este martes, mientras que los analistas de la city se debate si los movimientos de los últimos días son un fenómeno de corto plazo o el comienzo de una nueva fase de aceleración en la plaza de divisas.

El tipo de cambio oficial bajó $5,50 en $1.441 para la venta a nivel mayorista. La cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.774,75, con una brecha del 23,2%.

El dólar blue subió con fuerza: a cuánto cerró en San Juan El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central. En San Juan este martes mostró una suba de 10 pesos, para cerrar en $1.390 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de junio El dólar minorista cedió $5 a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.904,5. Por su parte, el blue subió $15 a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbitoen cuevas de la city porteña.

Los paralelos, por su parte, corrigen a la baja, en línea con el oficial. El contado con liquidación (CCL) disminuye 0,9% a $1.512,42 y el MEP lo hizo 0,7% $1.457,21. La brecha entre el CCL y el oficial se ubica a 5,1%.