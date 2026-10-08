El dólar volvió a bajar y en San Juan cerró a $1.565: qué espera el mercado para fin de año

El dólar volvió a retroceder este jueves 8 de octubre y marcó un nuevo mínimo de más de dos semanas, en una jornada en la que el mercado cambiario mostró una tendencia a la baja. En San Juan, el dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.565 para la venta, mientras que a nivel nacional también se registraron caídas en las cotizaciones oficiales y financieras.

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En el mercado mayorista, referencia para las operaciones de comercio exterior, la divisa estadounidense cedió $1,50 y terminó en $1.515,50 para la venta. De esta manera, la cotización quedó un 27,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.927,77, la mayor distancia respecto de ese límite desde abril de 2025.

La baja se produjo en un contexto de fortalecimiento global del dólar y de continuidad de las compras de divisas por parte del Banco Central (BCRA). Al mismo tiempo, los analistas del mercado ajustaron a la baja sus estimaciones para el tipo de cambio oficial de los próximos meses.

En el Banco Nación, el dólar minorista se ubicó en $1.540 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.540,066. Por su parte, entre los dólares financieros, el MEP descendió a $1.538,09 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1.609,03.

Las proyecciones cambiarias también mostraron modificaciones en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de consultoras, entidades financieras y centros de investigación.

Qué espera el mercado para el dólar a fin de 2026

Según el informe, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.614 para diciembre de 2026, unos $15,3 por debajo de lo previsto en el relevamiento anterior. Entre los diez participantes con mejor desempeño histórico en sus pronósticos, la estimación fue incluso menor: $1.602.

El sendero esperado por los analistas contempla una cotización mayorista de $1.545 para octubre, $1.580 para noviembre y $1.614 para diciembre. Para los primeros meses de 2027, las previsiones ascienden a $1.644 en enero, $1.672 en febrero y $1.704 en marzo.

Sin embargo, las perspectivas cambian cuando el horizonte se extiende a los próximos doce meses. Para ese período, el mercado proyecta un dólar de $1.945, con una suba estimada del 28,5%, por encima de la variación de precios que esperan los analistas. Las previsiones se dan en un escenario atravesado por la expectativa electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Por otro lado, los contratos de dólar futuro registraron bajas de hasta el 0,2% durante la jornada del miércoles. Las cotizaciones implícitas ubicaron al mayorista en $1.535,50 para fines de octubre y en $1.592 para diciembre, por debajo de la estimación del REM para el cierre del año.

El Banco Central mantiene las compras de reservas

Otro de los factores que sigue de cerca el mercado es la evolución de las reservas internacionales. El Banco Central mantiene una racha compradora en el mercado oficial, en un contexto de estabilidad cambiaria.

El martes, las reservas internacionales brutas aumentaron US$326 millones y alcanzaron los US$49.123 millones, su nivel más alto en dos semanas. En la misma jornada, la autoridad monetaria compró US$41 millones en el mercado de cambios.

Con esa operación, el BCRA acumuló US$183 millones en las primeras cuatro ruedas de octubre y extendió a siete jornadas consecutivas su saldo comprador. En lo que va de 2026, las adquisiciones de divisas alcanzaron los US$14.751 millones.

La combinación de compras de reservas, estabilidad cambiaria y menores proyecciones para el cierre del año configura el escenario que observa el mercado, aunque las estimaciones para 2027 anticipan una evolución diferente del tipo de cambio.