El efecto del cobre sanjuanino y el RIGI empujan cambios en el mercado internacional minero

La nueva posición de Argentina en el mapa global minero desde que se convirtió en un destino de inversiones que despierta más interés en el cobre, está generando efectos en todo el mundo. Así, en Australia analizan cómo frenar que los fondos prefieran destinos sudamericanos en lugar de los suyos y Chile anunció cambios impositivos para competir con el RIGI.

En medio de este escenario nuevo, San Juan ocupa un lugar clave, porque es la provincia con más proyectos maduros para ofrecerle a los capitales internacionales. Esto se confirma no solo en cuántos yacimientos contabiliza la provincia, también en cómo avanzó con más RIGI aprobados.

Los efectos de este posicionamiento de Argentina como figura de interés han ido apareciendo en los últimos meses. El informe Fraser 2026 confirmó a San Juan como el lugar más competitivo del país, siendo la 18º jurisdicción a nivel global que mayor interés genera en inversores y ocupa el primer puesto en América Latina y el Caribe, por encima de Perú y Chile, los líderes regionalese. Pero a este buen resultado, que es el habitual en los últimos años, se suma que también mejoraron otras áreas mineras del país y que se sumó Mendoza.

A pesar de que hubo resultados desparejos, el país mantuvo un crecimiento en su buena imagen internacional. En cambio, algunas regiones como Chile o Australia lograron mantener o tuvieron bajas en sus posicionamientos, tanto en la medición de este año como en las anteriores.

El lugar que ocupan los países tanto en los ranking como con sus novedades de regulación minera es clave, porque se trata de un tablero en el que compiten por un número limitado de inversiones. Si bien la demanda global de cobre , oro, litio y otros minerales sigue aumentando, las empresas todavía deben elegir a qué proyectos apostarán antes, según el entorno político, económico y de infraestructura de los mismos.

Críticas y nuevas políticas, la respuesta al cambio

El termómetro más importante es dónde van las inversiones que ya se encuentran circulando en el mercado global. En Australia el medio Adelaide Now mostró esta preocupación con una nota titulada “El desaire de BHP a Australia del Sur, una grave advertencia para el futuro industrial de la nación”.

La publicación hace referencia a cómo el gigante BHP, que en San Juan tiene la mitad del megaproyecto Vicuña, decidió desinvertir en Oceanía y prefirió Chile y Argentina. En la misma, el periodista cita algunas de las razones para este cambio de prioridades de la firma, que tiene también capitales australianos.

También señala que la decisión de invertir en Sudamérica por parte de la firma genera un problema para la cadena de valor australiana. Entre estos puntos asegura que puede implicar menos inversión industrial, la pérdida de empleo potenciales, menor desarrollo regional y riesgo de desindustrialización. El mayor riesgo, señaló el periodista especializado Robert Gottliebsen, es que el país quede relegado a exportar materias primas.

Según la publicación, hay varios factores principales que hicieron que BHP tome la decisión de priorizar sus proyectos en la región, siendo Vicuña el único que tiene en Argentina, con un costo de puesta en marcha de 18.000 millones de dólares. Las razones detrás de la pérdida de interés que cita son la energía cara, fuertes regulaciones y exceso de burocracia y procesos lentos de aprobación.

En cuanto a por qué hubo más interés en los mercados sudamericanos, la publicación se concentra en costos energéticos más baratos y también incentivos puntuales para la industria. El especialista señaló que hoy Australia compite con países que ofrecen subsidios industriales y tiene regulaciones más ágiles, con costos menores y menor riesgo.

Si bien no se refiere específicamente al RIGI, algunas de estas características que convocaron inversiones son las que implementó el nuevo régimen de ganancia. Entre estos, señaló la posibilidad de tener reglas claras en el largo plazo, algo que en la actualidad en Australia no está garantizado.

Chile también busca ser más competitivo

En materia de cobre, el principal competidor de Argentina y por lo tanto San Juan es Chile. Si bien este país no sufrió una caída en las encuestas Fraser, como sí sucedió con Australia, no han podido conquistar nuevos puestos, mientras las provincias mineras argentinas sí lo hicieron.

Hoy la preocupación no es tan profunda como la que demuestra la publicación australiana, pero hubo señales de que el país trasandino quiere recuperar su condición de destino por excelencia de las inversiones. Esto se vio en especial en el discurso que dio José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno, en su asunción.

El mandatario adelantó que busca reposicionar al país como el más atractivo para las inversiones internacionales en la región y una de las medidas claves que propuso fue la baja de impuestos a corporaciones. Con esto, el resultado directo puede ser que los costos impositivos de las mineras se reduzcan, neutralizando una de las ventajas del RIGI.

Es que la presión de las tasas nacionales se redujo con los cambios del régimen para las empresas que recibieron la aprobación. De esta manera Argentina pasó de tener una carga que supera el 40% de las ganancias del sector minero a quedar entre el 38 y el 39%, según cálculos de consultoras internacionales. Con estos valores, quedaba en igualdad a Chile, Perú y otros destinos regionales.

Si bien esta medida todavía no se puso en práctica del otro lado de la cordillera, podría implicar que se intensifique la competencia. En este sentido, las ventajas con las que deberá seguir conquistando inversores Argentina seguirán siendo su potencial geológico, que hoy es el que más puntaje le suma.

Con este criterio, San Juan se encuentra en un lugar privilegiado. Es que la provincia tiene una cartera de proyectos, en especial de cobre, oro y plata, mucho más completa y con mejores datos que otras regiones del país.

El haber mantenido su exploración durante los últimos 20 años consiguiendo prácticamente todos los años ser el mayor destino de inversiones de este tipo, le permite hoy ofrecer más yacimientos muy estudiados. Esta misma ventaja le permitió ser la que más propuestas tuvo en el RIGI y seguirá siendo clave mientras el mundo de los negocios mineros se reorganiza.