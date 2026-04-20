El EPRE convoca a Concurso Público Internacional para la venta del paquete mayoritario de la distribuidora eléctrica: ¿cambia algo para el usuario?

El Ente Provincial Regulador oficializó el inicio del proceso licitatorio para la transferencia del 51% de las acciones de la empresa concesionaria, dando paso al Tercer Período de Gestión del servicio.

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El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ha lanzado formalmente un Concurso Público Internacional con el objetivo de vender el paquete mayoritario de acciones de la Empresa Concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad de San Juan. La medida fue establecida a través de la Resolución N.º 448/26, firmada el pasado 17 de abril de 2026.

Esta convocatoria se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente, que exige llevar a cabo un proceso licitatorio abierto al concluir cada “Período de Gestión” de la concesión. Con este llamado, se da inicio formal al Tercer Período de Gestión, cuya vigencia comenzará efectivamente el 22 de julio de 2026.

El mecanismo tiene como finalidad principal someter la gestión de la distribuidora a estándares internacionales, garantizando que la titularidad del servicio se defina bajo un procedimiento transparente, competitivo y abierto al mercado.

Información clave Ante esta novedad, es fundamental destacar los siguientes puntos que garantizan la continuidad y estabilidad del servicio: