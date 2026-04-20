El EPRE convoca a Concurso Público Internacional para la venta del paquete mayoritario de la distribuidora eléctrica: ¿cambia algo para el usuario?

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ha lanzado formalmente un Concurso Público Internacional con el objetivo de vender el paquete mayoritario de acciones de la Empresa Concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad de San Juan. La medida fue establecida a través de la Resolución N.º 448/26, firmada el pasado 17 de abril de 2026.
Esta convocatoria se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente, que exige llevar a cabo un proceso licitatorio abierto al concluir cada “Período de Gestión” de la concesión. Con este llamado, se da inicio formal al Tercer Período de Gestión, cuya vigencia comenzará efectivamente el 22 de julio de 2026.
El mecanismo tiene como finalidad principal someter la gestión de la distribuidora a estándares internacionales, garantizando que la titularidad del servicio se defina bajo un procedimiento transparente, competitivo y abierto al mercado.
Información clave
Ante esta novedad, es fundamental destacar los siguientes puntos que garantizan la continuidad y estabilidad del servicio:
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Sin cambios para el usuario: El proceso de licitación no implica ninguna modificación en las obligaciones legales, contractuales ni reglamentarias de la concesión. La prestación del servicio eléctrico para todas las personas usuarias de San Juan se mantendrá sin alteraciones.
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Situación de los actuales accionistas: Los dueños actuales del paquete mayoritario mantienen el derecho a presentar su oferta en sobre cerrado. Si su propuesta iguala o supera la mejor oferta presentada por terceros interesados, conservarán la titularidad de sus acciones y seguirán operando el servicio sin interrupciones.
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Objetivo a largo plazo: El EPRE subraya que este proceso es una herramienta regulatoria esencial para asegurar la calidad del servicio y fomentar las inversiones sostenidas en el sistema eléctrico sanjuanino.
Este concurso reafirma el compromiso del organismo regulador con la mejora continua y la transparencia en la gestión de uno de los servicios públicos fundamentales para el desarrollo de la provincia.