El EPRE responde a 6 preguntas clave para entender el llamado a Concurso Público Internacional para la venta del paquete mayoritario de la distribuidora eléctrica

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ha formalizado el llamado a un Concurso Público Internacional con el fin de concretar la venta del paquete mayoritario de acciones de la Empresa Concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad de la provincia.

La concesión del Servicio Público de Electricidad en San Juan se licitó en el año 1996, firmándose un contrato de concesión por 50 años. Esos 50 años se dividen en periodos de gestión. El 22 de julio del mes 7 del 2026 empieza el tercer periodo de gestión. Que serían los últimos 20 años.

El mismo contrato establece que al finalizar cada periodo de gestión, en este caso finalizar el segundo y empezar el tercero, debe convocarse a un concurso público internacional para la venta del paquete mayoritario de acciones de la prestadora del servicio. Bien. En cumplimiento de esa previsión contractual, se convoca al concurso público.

Un trámite que está, insisto, previsto en el mismo contrato, hace a la transparencia de este proceso de licitación que se inició en aquel momento y que de alguna manera lo que vuelca a la sociedad. Es decir, vamos a licitar el paquete mayoritario de acciones, las obligaciones quedan idénticas, no se modifican, no hay cambios de tarifas, no hay cambios de obligaciones de la distribuidora, no hay nada. Lo que hay, es decir, como el mercado, por llamarlo de alguna manera, los potenciales oferentes, valoran si les interesa o no participar en ese proceso, si les interesa hacer una oferta, si no les interesa no hacer ninguna oferta, la concesión sigue su curso independientemente de eso.

¿Tiene prioridad la actual distribuidora?

La distribuidora actual lo que hace es presentar su oferta en un sobre cerrado, ese sobre cerrado si supera a la oferta que alguna de las que, a la mejor llamémosle, a la más conveniente de las que se oferte, bueno, la distribuidora queda en el control del accionario, la distribuidora queda en los actuales accionistas y no cambia absolutamente nada.

¿Y si acepta una de las ofertas?

Si decide aceptar la otra oferta, se queda con el dinero y hay nuevos accionistas de la empresa prestadora del servicio, pero la concesión, las obligaciones, todo esto no cambia. De hecho, hace poquito terminamos un proceso de revisión tarifaria ordinaria que tiene una visión quinquenal, ahí por ejemplo se incluye un plan director de obras, Ese plan director de obras que tiene todos los mecanismos de financiamiento que conocemos, por ejemplo el fondo PIEDE, todo esto, ese plan, ese programa o plan director queda absolutamente sin variación, es decir, el concesionario lo que hace de alguna manera es respetar esos alineamientos que son definidos en las audiencias públicas. El control estratégico, llámele de la cuestión, la sigue manteniendo el Estado por estas herramientas que en su momento se crearon, por ejemplo el fondo PIEDE que es lo que financia las grandes obras en alta tensión en la provincia de San Juan, son financiadas con dinero del fondo PIEDE. Eso se mantiene.

El nuevo accionista, el potencial nuevo accionista lo que valora es dentro de esas reglas que están establecidas, si es conveniente o no desde el punto de vista, otra vez voy al negocio, lo digo entre comillas en el sentido de decir que si le es conveniente o no económicamente para ese potencial oferente.

En el caso que pueda cambiar de manos, ¿qué observa el EPRE en esa transacción?

Acá lo que hace el EPRE es convocar al concurso, supóngase viene un oferente, respetando las condiciones del pliego, hace una oferta, dice yo valoro el 51% de las acciones de la empresa Natural y San Juan Sociedad Anónima en tantos pesos, el número que fuera. La empresa actual, los accionistas actuales hacen una presentación también en sobre cerrado, al momento de la apertura de las ofertas se abren los dos sobres, se abre el sobre del oferente potencial y de los actuales accionistas, si el valor ofertado por los actuales accionistas es mayor que el que ofertan ese nuevo oferente, listo, la empresa sigue con los actuales accionistas y la prestación no cambia, si por el otro lado es menor, bueno, la empresa de alguna manera lo que ha cambiado han sido los titulares de las acciones, hay nuevos titulares de las acciones del paquete mayoritario de acciones y bueno, la concesión sigue idéntica, insisto, no hay ningún cambio, es una cuestión.

¿Para qué sirven estos periodos de gestión?

Sirven, primero, para transparentar toda la información, se transparenta al mercado, es decir, a los potenciales oferentes, que el Estado mantiene el control estratégico de la prestación por esto que decía de los programas directores o los planes directores de inversiones o la cuestión tarifaria, todo eso no cambia nada, lo que puede llegar a cambiar es el control accionario de la empresa. Esto ya es una cuestión más económica, tiene que ver con las finanzas, no tiene que ver tanto con la prestación de servicios que eso se mantiene con idénticas reglas.

¿Qué fechas se disparan ahora?

La licitación está abierta ahora, el pliego empieza a venderse ahora y la recepción de ofertas está prevista para el día 13 de mayo, la fecha de apertura del sobre número 1. Después de eso viene un periodo de evaluación y luego de eso de adjudicación, ¿verdad? El tercer periodo de gestión empieza formalmente el día 23 de julio del 2026.

Este es un proceso que ya se inició hace ya más de 8 meses, con la designación de un veedor, se asignó un veedor en la empresa que fue recabando toda la información necesaria. Para armar el pliego.