El Gobierno anunció un programa para obtener la ciudadanía argentina mediante inversiones

El Gobierno nacional puso en marcha un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a partir de un desembolso mínimo de USD 350.000 . La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París y comenzará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026 .

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El esquema contempla dos alternativas económicas y también permite incorporar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Sin embargo, el pago no implica una concesión automática: cada postulante deberá atravesar un proceso de evaluación que incluirá controles de identidad, antecedentes, patrimonio, historial migratorio y procedencia de los fondos.

La primera opción consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional . Es decir, el dinero pasa al Estado y no será recuperado posteriormente por el solicitante.

La segunda alternativa establece la suscripción de un título público especial por USD 800.000 creado específicamente para el programa. La información difundida durante la presentación señaló que será a tasa cero.

Todos los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal y quedarán sujetos a controles vinculados con prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. El Gobierno informó que los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera del país.

También podrán acceder cónyuges e hijos

El programa no estará limitado al inversor principal. El Gobierno estableció montos adicionales para aquellos familiares que quieran tramitar también la ciudadanía.

Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, deberán realizar un aporte de USD 100.000. Para los menores de 18 años, el monto será de USD 25.000. En todos los casos deberá acreditarse el correspondiente vínculo familiar.

Con esa estructura, el Ejecutivo calculó que una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría presentarse al programa mediante un desembolso total de USD 500.000.

El dinero no garantizará automáticamente la ciudadanía

Uno de los puntos centrales del esquema será la evaluación previa. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión tendrá a su cargo el análisis de las solicitudes y deberá verificar tanto la inversión como las condiciones del postulante.

Entre las revisiones previstas aparecen la identidad del solicitante, antecedentes penales y reputacionales, historial migratorio, situación patrimonial y financiera, trazabilidad y licitud de los fondos y el riesgo asociado a su jurisdicción de origen.

En esas verificaciones participarán organismos como la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior. Además, el Gobierno aseguró que utilizará criterios de debida diligencia y transparencia alineados con recomendaciones de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La administración nacional informó también que trabaja con firmas internacionales especializadas en programas de migración por inversión para diseñar los controles y procedimientos.

Cuándo comenzará a funcionar

Todavía no se informó un día exacto para la apertura de las inscripciones. La comunicación oficial señala que el sistema estará habilitado para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026, es decir, entre octubre y diciembre.

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión fue creada como organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía y en abril de este año el Gobierno designó a Aixa Granara como directora ejecutiva ad honorem.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es utilizar el programa para incentivar la llegada de capitales extranjeros y profundizar la inserción internacional de Argentina. Santilli sostuvo durante la presentación en París que la intención es facilitar el ingreso de personas interesadas en invertir y desarrollar proyectos en el país.

Un antecedente judicial que abre un interrogante

La implementación presenta, además, un antecedente jurídico relevante. La estructura original de la ciudadanía por inversión surgió del DNU 366/2025, que modificó la Ley 346 e incorporó la posibilidad de acceder a la naturalización mediante una “inversión relevante”. Esa norma también trasladó a Migraciones facultades que anteriormente estaban en manos de los jueces federales.

Sin embargo, el 30 de junio de 2026 la Cámara Nacional Electoral declaró nulo el DNU 366/2025 al considerar que el Poder Ejecutivo había avanzado sobre una materia vinculada con derechos político-electorales que no podía modificarse mediante un decreto de necesidad y urgencia. El tribunal reafirmó entonces la competencia judicial en materia de ciudadanía.

El anuncio oficial realizado este 2 de octubre sostiene que, una vez evaluadas las solicitudes, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo al que presenta como encargado de aprobarlas o rechazarlas. La comunicación del Gobierno no explica cómo se compatibilizará ese procedimiento con el fallo de la Cámara Electoral de junio, un punto que deberá precisarse antes o durante la puesta en funcionamiento efectiva del programa.

Por ahora, lo concretamente anunciado es que la recepción de solicitudes comenzará antes de finalizar 2026, con USD 350.000 como desembolso mínimo para el solicitante principal y un procedimiento de control previo antes de cualquier otorgamiento.