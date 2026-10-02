    • 2 de octubre de 2026 - 08:49

    Septiembre, con ventas récord de autos usados: cómo le fue a San Juan

    Fue el segundo mejor septiembre desde que se releva este indicador hace 31 años.

    Septiembre, con ventas récord de autos usados: cómo le fue a San Juan

    Septiembre, con ventas récord de autos usados: cómo le fue a San Juan

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    Septiembre se convirtió en el segundo mejor noveno mes del año en materia de venta de vehículos usados desde que se tiene registro, hace 31 años. En los primeros nueve meses del año se vendieron 1.374.454 vehículos.

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    La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en septiembre se vendieron 170.768 vehículos usados, una leve baja del 0,35% con respecto a igual mes del año pasado, cuando se comercializaron 171.364 unidades, pero con respecto a agosto (155.246 unidades), el mercado creció un firme 10%.

    En los 9 primeros meses del año se vendieron 1.374.454 unidades, una baja del 4,33% comparado con igual período de 2025 (1.436.656 unidades).

    "Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro desde hace 31 años (1995). El mercado de autos usados tuvo un crecimiento del 10% con respecto a agosto y un volumen prácticamente igual a septiembre de 2025. Este crecimiento se explica en parte por un aumento en el otorgamiento de préstamos para la adquisición de autos, una baja en las tasas para financiar los mismos y un acomodamiento en los precios hacia abajo de los vehículos", explicó el secretario de esa entidad, Alejandro Lamas.

    Lamas dijo que un punto importante al cual prestarle atención es "el inconveniente que está encontrando la gente al momento de decidir la venta de su vehículo y la forma de informarse de las multas de tránsito que el mismo posee".

    "Llamamos la atención sobre esto último por lo inexacto del sistema mediante el cual se informan dichas infracciones y su forma de cargar las mismas en el sistema elegido, provocando injusticias entre vendedores y compradores, ya que el mismo no otorga ningún tipo de seguridad jurídica al momento de informar dichas faltas", dijo Lamas.

    "Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que las faltas de tránsito deben ser cargadas en el DNI de los titulares y no sobre los vehículos, evitando de esta manera múltiples inconvenientes a la hora de tener que realizar dichas transferencias de dominio con sus respectivas bajas y altas por cambios de radicación, provocando engorrosos reclamos entre particulares que podrían ser evitados sin ningún tipo de inconvenientes", señaló.

    RANKING 10 AUTOS USADOS SEPTIEMBRE

    Volkswagen Gol y Trend: 9.291

    Toyota Hilux: 6.443

    Volkswagen Amarok: 4.771

    Ford Ranger: 4.724

    Chevrolet Corsa y Classic: 4.671

    Peugeot 208: 3.898

    Ford EcoSport: 3.394

    Toyota Corolla: 3.291

    Ford Ka: 3.118

    Fiat Palio: 3.036

    PROVINCIAS: PORCENTAJE CRECIMIENTO SEPTIEMBRE CON RESPECTO A AGOSTO

    Santa Cruz: 28,85%

    Tierra del Fuego: 15,11%

    Chubut: 14,05%

    CABA: 12,83%

    Pcia. Bs.As.: 12,47%

    Chaco: 11,65%

    San Luis: 10,99%

    Neuquén: 10,78%

    Corrientes: 10,65%

    Jujuy: 9,46%

    Córdoba: 9,02%

    Santiago del Estero: 8,90%

    Río Negro: 8,61%

    Mendoza: 8,10%

    La Pampa: 7,28%

    Santa Fe: 7,04%

    Formosa: 6,86%

    Catamarca: 6,56%

    San Juan: 6,39%

    Tucumán: 2,55%

    Entre Ríos: 2,25%

    Salta: 0,48%

    La Rioja: 0,00%

    PROVINCIAS: PORCENTAJE BAJA SEPTIEMBRE CON RESPECTO A AGOSTO

    Misiones: 0,59%

    PROVINCIAS: PORCENTAJE CRECIMIENTO ENERO-SEPTIEMBRE 2026 COMPARADO CON IGUAL PERÍODO 2025

    Jujuy: 2,48%

    San Juan: 0,96%

    Santiago del Estero: 7,03%

    PROVINCIAS: PORCENTAJE BAJA ENERO-SEPTIEMBRE 2026 COMPARADO CON IGUAL PERÍODO 2025

    Santa Cruz: 19,15%

    Formosa: 12,07%

    Misiones: 10,24%

    La Rioja: 10,09%

    Chubut: 9,21%

    San Luis: 8,37%

    Tucumán: 7,56%

    Neuquén: 7,51%

    Santiago del Estero: 7,03%

    Salta: 5,74%

    La Pampa: 5,54%

    Tierra del Fuego: 5,27%

    Provincia de Buenos Aires: 5,21%

    Entre Ríos: 4,81%

    CABA: 4,55%

    Chaco: 4,27%

    Catamarca: 3,86%

    Santa Fe: 2,36%

    Corrientes: 0,47%

    Río Negro: 0,25%

    Mendoza: 0,21%

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