Septiembre, con ventas récord de autos usados: cómo le fue a San Juan

Fue el segundo mejor septiembre desde que se releva este indicador hace 31 años.

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Septiembre se convirtió en el segundo mejor noveno mes del año en materia de venta de vehículos usados desde que se tiene registro, hace 31 años. En los primeros nueve meses del año se vendieron 1.374.454 vehículos.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en septiembre se vendieron 170.768 vehículos usados, una leve baja del 0,35% con respecto a igual mes del año pasado, cuando se comercializaron 171.364 unidades, pero con respecto a agosto (155.246 unidades), el mercado creció un firme 10%.

En los 9 primeros meses del año se vendieron 1.374.454 unidades, una baja del 4,33% comparado con igual período de 2025 (1.436.656 unidades).

"Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro desde hace 31 años (1995). El mercado de autos usados tuvo un crecimiento del 10% con respecto a agosto y un volumen prácticamente igual a septiembre de 2025. Este crecimiento se explica en parte por un aumento en el otorgamiento de préstamos para la adquisición de autos, una baja en las tasas para financiar los mismos y un acomodamiento en los precios hacia abajo de los vehículos", explicó el secretario de esa entidad, Alejandro Lamas.

Lamas dijo que un punto importante al cual prestarle atención es "el inconveniente que está encontrando la gente al momento de decidir la venta de su vehículo y la forma de informarse de las multas de tránsito que el mismo posee".