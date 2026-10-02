El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI a una petrolera con una inversión de US$12.400 millones

El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con una inversión estimada en US$12.400 millones durante 25 años . El plan contempla ampliar la producción de hidrocarburos, construir infraestructura de procesamiento y transporte y aumentar la capacidad exportadora de la Argentina.

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Según los datos difundidos por la compañía, el desarrollo permitirá alcanzar una producción máxima superior a 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas por día. Para lograrlo, el proyecto contempla la perforación de más de 620 pozos horizontales, la instalación de cuatro plantas de procesamiento y producción y la construcción de ductos para evacuar los hidrocarburos.

La iniciativa se ejecutará en dos etapas. Durante la primera, Pluspetrol prevé alcanzar los 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos de gas por día. En la segunda fase, la producción se duplicaría hasta superar los 100.000 barriles de crudo y los 12 millones de metros cúbicos de gas diarios en el pico de actividad.

El desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada tendrá un impacto importante sobre la actividad económica de Rincón de los Sauces y el norte de Neuquén, donde se encuentran las operaciones. De acuerdo con las estimaciones de Pluspetrol, el proyecto generará más de 2.350 empleos directos y alrededor de 4.640 puestos indirectos.

La actividad también movilizará una amplia red de empresas vinculadas con la industria hidrocarburífera. La compañía calcula que trabajará con un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas. Esos números podrían incrementarse un 10% a partir de 2028, cuando está previsto sumar más equipos de perforación.

Para sostener el ritmo de desarrollo, Pluspetrol utilizará tres equipos de perforación dedicados, con un promedio proyectado de 41 pozos por año. La magnitud del programa refleja la apuesta por ampliar la producción no convencional y desarrollar infraestructura que acompañe el crecimiento de Vaca Muerta.

El objetivo de aumentar las exportaciones de hidrocarburos

Uno de los principales objetivos económicos del proyecto es incrementar la generación de divisas. Según las proyecciones de la empresa, el desarrollo permitirá obtener una producción acumulada equivalente a 794 millones de barriles de petróleo y gas y podría generar hasta US$2.200 millones anuales en ingresos por exportaciones.

La incorporación al RIGI también apunta a acelerar el ritmo de ejecución. De acuerdo con los cálculos difundidos por Pluspetrol, la producción acumulada durante un mismo período sería 34% superior a la que se alcanzaría sin esa aceleración.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, destacó la importancia del régimen para los proyectos que requieren grandes desembolsos y plazos prolongados de maduración.

“El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”, señaló el ejecutivo. También sostuvo que el esquema contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a transformar los recursos disponibles en inversiones, producción, empleo y exportaciones.

La apuesta de Pluspetrol por Vaca Muerta

Pluspetrol concentra su estrategia de crecimiento en dos activos no convencionales de Neuquén: La Calera y Bajo del Choique-La Invernada. En el primero, la compañía produce unos 28.000 barriles diarios de condensado y 13,5 millones de metros cúbicos de gas por día, y busca elevar su capacidad a 45.000 barriles diarios de condensado y 17 millones de metros cúbicos de gas para 2028.

En Bajo del Choique-La Invernada, en tanto, registra una producción de aproximadamente 27.000 barriles diarios de condensado y 1,3 millones de metros cúbicos de gas por día, de acuerdo con los datos informados por la empresa.

La compañía adquirió el área como parte de la compra de los activos de ExxonMobil en Vaca Muerta, operación que se completó el 16 de diciembre de 2024. Además, participa como accionista en proyectos de infraestructura estratégica para la industria, entre ellos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Oldelval, vinculados con el transporte y la evacuación de la producción.

Más inversiones energéticas bajo el RIGI

El anuncio se conoció en el marco de la Argentina Week realizada en París, con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresario. Durante el encuentro también se comunicaron otras iniciativas vinculadas con el desarrollo energético argentino.

TotalEnergies anunció inversiones en marcha por US$10.000 millones y anticipó que buscará incorporar al RIGI un proyecto de US$5.000 millones en Neuquén, denominado San Roque. Por su parte, Pan American Energy informó que pretende ingresar al régimen con una inversión de US$1.200 millones para revitalizar Cerro Dragón.

El RIGI busca promover grandes inversiones mediante un marco de incentivos y condiciones de previsibilidad de largo plazo. En el sector energético, el avance de proyectos de producción, transporte y procesamiento resulta central para ampliar la capacidad de abastecimiento y exportación de hidrocarburos.

Con la aprobación del proyecto de Pluspetrol, Vaca Muerta suma una iniciativa de US$12.400 millones con un horizonte de 25 años, orientada a incrementar la producción, ampliar la infraestructura y fortalecer el ingreso de divisas por exportaciones.