El precio de la carne no frena y escala otro 10,6% en marzo

La carne vacuna registró un aumento del 10,6% en marzo y acumuló un alza del 68,6% en los últimos doce meses, según un informe del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) . El incremento superó ampliamente la inflación del Indec y se reflejó en distintos cortes y canales de venta.

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El relevamiento incluyó unos 30.000 precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario y Córdoba. Con este aumento, el precio de la carne acumuló un alza del 68,6% en los últimos doce meses, muy por encima del 33,1% de inflación interanual informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Entre los cortes que más aumentaron se destacaron la carne picada común, con un 20,4%; la carnaza común, con un 17,7%; y la falda, con un 13,4%. También subieron las hamburguesas caseras (13,3%), la tapa de nalga (12,3%) y la tortuguita (12,2%).

En el segmento de cortes parrilleros, la tapa de asado registró un alza del 10,9% y el asado de tira del 10,5%. En tanto, entre los cortes guiseros, aumentaron el osobuco (11,7%), la paleta (11,2%) y el roast beef (11,1%), en un contexto de mayor demanda estacional.

Por su parte, el pollo fresco también mostró un fuerte incremento, con una suba del 10,9% mensual y del 49,1% interanual. El pechito de cerdo, en tanto, aumentó 6,3% respecto a febrero y 28,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El informe también evidenció diferencias según el canal de venta. En las carnicerías, los precios subieron 12,2% en marzo y acumularon un incremento del 73,5% interanual. En los supermercados, en cambio, el alza mensual fue del 7,1% y del 57,9% en comparación con marzo de 2025.

Algunos cortes presentan precios más altos en supermercados, como el lomo, que cuesta un 5% más (una diferencia de $1.366,6), y la colita de cuadril, un 7,6% más cara ($1.795,5). En contraste, otros cortes resultan más económicos en grandes superficies. El asado es un 16,8% más barato (una diferencia de $3.305,1); el peceto, un 3,8% ($889,2); la falda, un 36,4% ($4.700,6); la picada común, un 37,8% ($4.770,3); y la carnaza común, un 36,2% ($531,1).