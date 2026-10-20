El programa ATP capacitó a 19.000 sanjuaninos y aprobó 400 proyectos de autoempleo en 2026

El programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) capacitó a 19.000 sanjuaninos entre marzo y octubre de 2026, con propuestas de formación en oficios, tecnología, industria y servicios. La iniciativa, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, también registró 25.500 personas inscriptas a cursos, 29.100 currículums cargados en su plataforma y 400 proyectos de autoempleo aprobados .

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación , a través de la Dirección de Empleo y Formación, y reflejan el alcance de una política que busca fortalecer las habilidades laborales, facilitar la inserción en el mercado de trabajo y acompañar el desarrollo de emprendimientos propios en la provincia.

Durante el período analizado, el programa dictó 550 cursos en más de 380 barrios y distritos, con presencia en los 19 departamentos de San Juan. La oferta incluyó capacitaciones vinculadas con las necesidades de distintos sectores productivos y de servicios, desde actividades tradicionales hasta áreas relacionadas con la innovación tecnológica.

Entre las propuestas se encontraron cursos de metalurgia, metalmecánica, electricidad básica e industrial, informática, programación, inteligencia artificial, automatización industrial y mantenimiento de maquinaria. También se desarrollaron formaciones en carpintería, plomería, mecánica, albañilería, gastronomía, industria textil, turismo, comercio, servicios, agricultura e higiene industrial y hospitalaria, entre otras especialidades.

El despliegue territorial permitió acercar las capacitaciones a localidades y zonas alejadas de los principales centros urbanos. Entre los lugares alcanzados figuran Difunta Correa, San Expedito, Punta del Agua, Cochagual, Los Médanos, La Represa, Huaco, La Gran China, Villa Mercedes, Tudcum, Angualasto, Villa Iglesia, Las Flores, Tamberías, Barreal, Boca del Tigre y Villa Dominguito.

Otro de los ejes del ATP es la conexión entre la formación y las oportunidades concretas de empleo. En ese marco, 4.600 postulantes fueron entrevistados para acceder a prácticas profesionalizantes, mientras que 700 personas realizaron o se encontraban realizando estas experiencias en industrias y comercios.

Para ampliar las posibilidades de inserción laboral, el programa articuló acciones con más de 250 empresas, comercios y cámaras empresariales. Además, trabajó junto a 280 instituciones, entre uniones vecinales, clubes y asociaciones, que colaboraron en el desarrollo de cursos, talleres y actividades prácticas en distintos puntos de la provincia.

En esa línea, se puso en marcha Perfiles en Acción, una iniciativa destinada a entrevistar a personas que completaron capacitaciones para reconocer sus habilidades, talentos y perfiles laborales. El objetivo es identificar oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y detectar potenciales emprendedores. Las entrevistas están a cargo de practicantes avanzados de la carrera de Recursos Humanos, con el acompañamiento de un profesional del área.

Entre las propuestas específicas se encuentra el curso Formador de Formadores en Soldadura, diseñado para preparar capacitadores que puedan replicar los conocimientos y ampliar la oferta de formación con estándares internacionales. El proyecto contempla la preparación de 32 nuevos formadores, con el propósito de extender estas capacitaciones a los 19 departamentos sanjuaninos.

El informe también destacó la realización de aproximadamente 50 obras prácticas en clubes e instituciones vecinales que facilitaron sus instalaciones para el dictado de cursos. Estas experiencias permitieron que los participantes aplicaran los conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, contribuyeran con mejoras para las organizaciones comunitarias.

Entre los trabajos concretados se mencionaron instalaciones eléctricas, colocación de cámaras de seguridad y alarmas, construcción de bancos de suplentes, barras de contención para espectáculos y tareas de plomería en vestuarios y cocinas de instituciones deportivas.

400 proyectos de autoempleo aprobados

El impulso al trabajo independiente también forma parte de los objetivos del programa. Entre marzo y octubre de 2026, el ATP aprobó 400 proyectos de autoempleo vinculados con actividades como metalurgia, electricidad, gastronomía, panificación, industria textil, tecnología e innovación, entre otros rubros.

A su vez, la plataforma del programa recibió 29.100 currículums, una herramienta orientada a facilitar el acceso a oportunidades laborales y vincular los perfiles de los postulantes con las demandas del sector productivo.

Las cifras presentadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación muestran la amplitud de las acciones desarrolladas por el ATP durante los primeros ocho meses de actividad informados, con capacitaciones, prácticas en ámbitos laborales y acompañamiento a emprendimientos. El desafío es fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de empleo y autoempleo en toda la provincia.