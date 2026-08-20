El riesgo país volvió a subir y superó los 530 puntos por factores internacionales

El riesgo país volvió a subir este jueves y quedó por encima de los 530 puntos básicos , en una jornada en la que los mercados internacionales volvieron a presionar sobre los activos argentinos.

Riesgo país: volvío a subir, superó los 500 puntos y alcanzó su nivel más alto en casi tres meses

El riesgo país sigue por encima de los 500 puntos y los bonos argentinos no aprovechan la mejora global

El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó los 532 puntos , 15 unidades por encima del cierre previo y su valor más alto desde el 15 de mayo . De esta manera, en las tres jornadas hábiles de esta semana acumuló un incremento de 32 puntos, mientras que en lo que va de agosto escaló 102 unidades, equivalente a una suba del 23,7% .

La evolución del índice se produjo en medio de una jornada negativa para los bonos argentinos y las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York.

Analistas de Rava señalaron que entre los factores internacionales que impactaron sobre los mercados estuvo el anuncio de recompra de deuda de corto plazo por parte del Tesoro de Estados Unidos , previsto para septiembre de 2026.

Aunque la medida moderó temporalmente las tasas, el rendimiento del bono estadounidense a 30 años volvió a repuntar y alcanzó el 5,23% , un nivel que incrementa la presión sobre los mercados emergentes.

A esto se sumaron factores propios de la Argentina. Según los especialistas, la curva de bonos ajustados por CER sufrió caídas de hasta 3% en medio de la volatilidad de las tasas.

El escenario también está condicionado por los próximos vencimientos de deuda. El Tesoro argentino deberá afrontar la semana próxima compromisos por alrededor de $15 billones.

Acciones argentinas y bonos operaron en baja

La presión también se reflejó en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que registraron bajas de hasta 3,1%.

Entre las principales caídas se ubicaron Banco Macro (-3,1%), BBVA (-2,8%) e IRSA (-1,4%).

En el mercado local, el índice S&P Merval avanzó apenas 0,1% en pesos, aunque medido en dólares terminó con una caída del 0,5%.

Los bonos argentinos denominados en dólares que operan en el exterior también cerraron en terreno negativo, con retrocesos de hasta 1,5%. Esta dinámica fue uno de los factores que impulsó al alza al riesgo país.

A cuánto cotizó el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo estable en $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.497, también sin modificaciones respecto de la jornada anterior.

En cambio, los dólares financieros volvieron a moverse al alza. El dólar MEP terminó en $1.524,57, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,6% hasta los $1.582,72.