    • 18 de abril de 2026 - 10:44

    FMI y deuda: Caputo se reunió con Georgieva y buscan destrabar fondos

    Caputo se reunió con Georgieva en el FMI tras un acuerdo clave que habilitaría USD 1.000 millones y avanza la negociación por la deuda.

    Luis Caputo y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

    Luis Caputo y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

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    El acuerdo con el FMI suma un nuevo capítulo tras la reunión entre el ministro de Economía y la titular del organismo en Washington. El Gobierno busca fortalecer reservas y avanzar con la deuda.

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    Acuerdo con el FMI: reunión clave en Washington

    El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington, tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente que podría habilitar un desembolso cercano a USD 1.000 millones.

    El encuentro se desarrolló en un clima positivo, con respaldo del organismo al rumbo económico del Gobierno, especialmente en materia de ajuste fiscal y reformas estructurales, puntos centrales del programa acordado con el FMI.

    Durante la reunión, se analizaron los avances del plan económico, la acumulación de reservas y el esquema de pagos de deuda, aspectos clave para garantizar la estabilidad financiera del país en el corto plazo.

    Además, Caputo mantuvo encuentros con inversores y funcionarios internacionales, donde expuso las alternativas que evalúa el Gobierno para afrontar vencimientos en dólares, incluyendo nuevas herramientas de financiamiento.

    El programa vigente con el FMI, firmado en 2025 por USD 20.000 millones, establece metas fiscales, monetarias y de reservas, con revisiones periódicas que habilitan nuevos desembolsos, en una etapa clave para la economía argentina.

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