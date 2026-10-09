Inversión histórica en aeropuertos: desembolsarán USD 1.500 millones en cinco años

Aeropuertos Argentina pondrá en marcha entre 2027 y 2031 un programa de obras por USD 1.500 millones , el desembolso más importante desde el inicio de la concesión. El objetivo será ampliar y modernizar la infraestructura frente al crecimiento esperado del tráfico aéreo, la apertura de nuevas rutas y el aumento de frecuencias.

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El plan fue acordado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y forma parte de la extensión del contrato de concesión de las 35 terminales que administra la compañía. Del total previsto, USD 600 millones serán aportados con fondos propios durante los próximos cuatro años , mientras que el resto provendrá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Uno de los ejes centrales estará puesto en los dos aeropuertos con mayor movimiento del país. En Ezeiza se invertirán USD 794 millones para construir una nueva terminal de arribos internacionales, que se sumará a la de partidas inaugurada en 2023, y otra destinada a vuelos domésticos.

También continuarán las obras sobre pavimentos para aeronaves, con más de 200.000 metros cuadrados de asfalto y 60.000 metros cuadrados de hormigón .

En Aeroparque , en tanto, se destinarán USD 200 millones para ampliar la terminal de embarque nacional mediante un nuevo espigón en el extremo sur, sumar puentes de embarque y extender el sector internacional. Entre ambas terminales se incorporarán más de 60.000 metros cuadrados nuevos y se renovarán otros 15.000.

Más de USD 500 millones para aeropuertos del interior

El plan contempla además USD 506 millones para 33 aeropuertos del interior del país. Dentro de ese paquete habrá ampliaciones y renovaciones en 14 terminales: Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma.

Las intervenciones sumarán unos 35.000 metros cuadrados de superficie. También se rehabilitarán tres pistas —Córdoba, Iguazú y Malargüe— y se reemplazarán balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos.

En total, los trabajos previstos incluyen 450.000 metros cuadrados de asfalto, 80.000 de hormigón, 70.000 metros cúbicos de movimiento de suelos y la instalación de más de 3.000 balizas.

El tráfico aéreo podría crecer 114%

La magnitud de la inversión está directamente vinculada con las proyecciones de crecimiento de la actividad aerocomercial. Según el plan, el tráfico de pasajeros podría aumentar 114% durante los próximos 40 años, lo que obligará a ampliar la capacidad de las principales terminales.

En paralelo, ya hay obras en ejecución en Ezeiza, Aeroparque y distintos aeropuertos del interior, entre ellos Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael. Esos trabajos abarcan actualmente unos 37.000 metros cuadrados.

Desde el inicio de la concesión, en 1998, Aeropuertos Argentina asegura haber invertido más de USD 2.800 millones en infraestructura, de los cuales más de USD 1.000 millones correspondieron a los últimos cinco años. La compañía opera actualmente 35 aeropuertos y concentra alrededor del 90% del tráfico aerocomercial del país.