Ir al Mundial de Fútbol puede llegar a superar los 10.000 dólares: las opciones que se manejan en San Juan

Comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición del Mundial de Fútbol que en esta oportunidad tendrá sede en Estados Unidos . Tras la locura que despertó Qatar y teniendo en cuenta que podría ser el último mundial de varios jugadores de la selección nacional es que la demanda de argentinos que buscarán llegar hasta Norteamérica se incrementa por estos días. San Juan no es ajena a esa situación, y varios son los grupos que se encuentran en averiguaciones para poder ser parte de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Con una demanda de consultas que se sostiene e incrementa con el paso de los días, algunas de las agencias de viajes de la provincia decidieron anticiparse y armar paquetes que resulten ser atractivos en sus precios y sus ofertas. Entradas, hospedaje, aéreos, traslados internos y asistencia al viajero son algunas de las propuestas que hacen a los paquetes, aunque también hay sanjuaninos que prefieren armar el viaje de manera particular, manejando otros costos.

Una de las agencias que está viajando en la previa del mundial es Turismo Vittorio. Gabriela Ruartes, vendedora de la agencia, detalló a DIARIO DE CUYO que desde el año pasado comenzaron a promocionar un paquete completo para disfrutar de la fase de grupos. “Incluye aéreo, 16 noches de alojamiento, asistencia al viajero y las entradas para ver a Argentina en esa instancia. Es un paquete interesante porque es bastante completo que se encuentra en 10.500 dólares por persona en base doble o triple. Es la propuesta que armamos para disfrutar de la fase de grupos” , comentó la vendedora.

En total se habían armado 30 paquetes y hasta el momento de la consulta quedaban los últimos 10 lugares, por lo que desde la agencia no descartaban que se agotaran en los próximos días.

Otra de las agencias que está manejando promociones es Dante Montes. Facundo Morales, vendedor de la entidad, destacó que por ejemplo una de las opciones que ofrecen es alojamiento en hotel tres estrellas, entrada para el primer partido y asistencia al viajero por alrededor de 3.000 dólares. Un detalle a tener en cuenta es que este valor es sin el aéreo, que ronda alrededor de los 2.000 dólares.

La cotización final dependerá de la cantidad de días que se pretenda estar en Estados Unidos, las sedes a visitar y los partidos a los cuales asistir, pero para tener una idea, los tres partidos de la fase de grupos, sin el aéreo, está costando alrededor de 10.000 dólares, monto que se encarece con el pasaje en avión y el hotel.

Anticiparse, la sugerencia para no pagar de más a la hora de ir al Mundial de Fútbol

Desde las agencias destacaron que si bien esperan que haya un repunte en la demanda cuando la fecha del primer partido se acerque, la recomendación para quienes están consultando en la actualidad es que no se demoren demasiado en confirmar, ya que las tarifas no son estables.

“En diciembre los precios aumentaron exponencialmente, entonces si quieren viajar para la instancia de 16vos, 8vos o cuartos, que es hasta donde vendemos, el precio es distinto si lo cotizamos ahora que si lo hacemos en un mes”, detalló Ruartes, recordando que los valores son en dólares y se puede pagar por transferencia o billete.

Sin embargo, para Morales las consultas se darán hasta 15 días antes del inicio de la competencia deportiva, ya que hay muchas personas que están buscando la manera de ser parte del mundial sin que represente un dolor al bolsillo. “Hay quienes buscan pasajes. Hemos vendido muchos pasajes sin entradas de gente que espera conseguirlas más baratas allá”, dijo.

Interés por los partidos hasta cuartos, poca demanda por el Mundial completo

Una particularidad que señalaron las fuentes es que la mayoría de las consultas, realizadas por grupos de amigos, están orientadas a las primeras instancias de la competencia. Este detalle no es menor si se tiene en cuenta que las sedes cambian, hay bastante distancia entre una y otra y puede representar un riesgo para quienes compran desde 16vos en adelante.

Pese a ello, Ruartes detalló que hay un grupo que compró para octavos y cuartos, dejando abierta la posibilidad de trasladarse sea donde sea que juegue Argentina.

El interés cae ante las instancias decisivas del mundial. “No hemos tenido casos de personas que hayan contratado por todo el mundial. Para la semi final hemos tenido solo dos consultas”, detalló.

Visa, un detalle más que importante para llegar al Mundial de Fútbol

Si bien parece una obviedad, hay quienes consideran que no es necesario tramitar la visa para el ingreso a Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol. Sin embargo, desde las agencias están haciendo un fuerte hincapié en esto, para que los viajeros se eviten inconvenientes durante el viaje.

Morales detalló que son varias las consultas que reciben de personas que ignoran por completo la existencia de la visa o cómo tramitarla. “Lo positivo es que no está demorando tanto el trámite. Le calculamos una demora de un mes a mes y medio, pero se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar los pasajes y planear viajar”, detalló.

La sugerencia es realizar el trámite con tiempo y tranquilidad, para evitar la demanda que habrá en la previa al Mundial, donde se espera que haya un repunte de compras e interés de sanjuaninos en particular y argentinos en general de llegar hasta Estados Unidos para una nueva edición del Mundial de Fútbol.