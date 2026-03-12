Para la Cámara Minera, la discusión sobre la línea de 500 kV que usará Vicuña es una buena señal

Por primera vez desde que se conoció la polémica por la línea eléctrica de 500 kV que usará el proyecto minero Vicuña , la Cámara Minera de San Juan dio su versión. Fue a través de una entrevista exclusiva de su Directora Ejecutiva, Sandra Barceló, con DIARIO DE CUYO.

La vocera de la institución aseguró que lo que está sucediendo con el proyecto, el ENRE y el EPRE es una buena señal. “Celebramos que se están discutiendo obras de infraestructura para la provincia, porque hoy en San Juan hay una deuda de inversiones de este tipo”, dijo Barceló.

“Que estemos debatiendo las condiciones técnicas de una obra que se va a hacer es muy bueno, y sobre todo que esta discusión esté contemplada en parámetros legales, reglamentarios y técnicos que suman a la discusión sobre la infraestructura que necesita la provincia”, agregó.

Además, dijo que el pedido de base que hizo la empresa minera a Nación ya es una buena noticia. “Lo que se hizo es un pedido de Vicuña para tener mayor capacidad eléctrica y eso significa más infraestructura para San Juan”, analizó.

La directora explicó que el trabajo de la cámara es apoyar a todos sus representados, que son “todas las empresas mineras que hacen minería metalífera o no metalífera, en distintas etapas y que están en toda la provincia de San Juan ”. Por eso, explicó, entienden que la presentación de Vicuña para tener mayor acceso a la energía es válido y también el de otras mineras, que pidieron discutir los detalles técnicos.

La mirada de la cámara sobre el cruce ENRE - EPRE

La discusión sobre la línea eléctrica empezó cuando el pasado 4 de marzo el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicó una resolución en la que aceptaba el pedido de la empresa Vicuña Corp. de tener acceso a la capacidad de transmisión eléctrica de dos líneas de 500 kV en San Juan.

La firma había solicitado permiso para ampliar la capacidad eléctrica, lo que se traduce en la construcción de una nueva línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro y la mejora de la ET de Rodeo, donde termina la línea San Juan - Rodeo. A su vez, pidieron tener acceso a la capacidad de la línea nueva y también del remanente de potencia de la que ya está construida.

La solicitud de la empresa fue enviada al ENRE, el ente regulador nacional, hace tres años y ahora obtuvo el aprobado, pero cuando se conoció, el Ente Provincial Regulador de la Energía, EPRE, pidió que se los tenga en cuenta antes de que quede firme la decisión.

Barceló dijo que los pasos que se dieron fueron correctos. “Vicuña solicitó al organismo nacional porque es a quien corresponde y el EPRE está actuando como debe al solicitar una audiencia pública donde se discuta el desarrollo estratégico de la provincia”, aseguró.

Para la referente, lo que viene ahora es un proceso que puede ser muy positivo para la provincia, en el que deben trabajar “bajo el principio de acceso abierto”. Este criterio implica que una vez se pone en marcha una obra eléctrica, según la ley argentina, debe ser útil para todos los usuarios.

Debate técnico y con todos los usuarios

Una semana después del primer comunicado del ENRE y que el EPRE, otras empresas mineras, los municipios y otros actores solicitaron participar en el debate de cómo se usarán las obras, se llamó a una audiencia pública en la provincia. Este había sido el pedido inicial del ente sanjuanino, que pidió que se respete la posibilidad de todos los usuarios de participar en el debate.

Barceló dijo que desde la Cámara Minera ven con buenos ojos esta solicitud y que entienden que una instancia de discusión abierta es lo que corresponde. “Lo importante es que se vean garantizados los derechos de todos los proyectos mineros, que van a tener demanda energética, así como el resto de los usuarios y generadores de San Juan, en un esquema multiusuario”, dijo.

Es que buena parte del malestar tenía que ver con el pedido que hizo Vicuña para tener acceso al 90% de la capacidad extra que se va a crear con la obra de la ET Rodeo en la línea que ya está construida en la provincia. Esta parte del sistema eléctrico es clave para todos los usuarios provinciales y también para futuros proyectos como El Pachón y Los Azules.

“Lo que va a hacer esta audiencia es garantizar a los demás estas líneas, con las obras correspondientes, tener la energía correspondiente, pero para eso se debe avanzar un análisis técnico integral del corredor eléctrico”, explicó.

Con esto, la directora ejecutiva se refirió al trabajo que deberán hacer en la próxima audiencia, donde deben debatir las características técnicas y también cómo se diseñará el uso de la energía para que todos los conectados, sean industrias, particulares o incluso generadores eléctricos, vean respetado su derecho de acceso libre.

Esta es una tarea compleja en términos técnicos y requerirá de trabajo tanto con los actuales usuarios como con las proyecciones a futuro que tiene el EPRE de crecimiento de la demanda energética.

“Es necesaria esta discusión porque también hay una inversión previa, además de la que quiere hacer Vicuña, para la que aportaron empresas privadas, el Estado y todos los sanjuaninos”, agregó. Opinó que en este tipo de situaciones es necesario “un estudio pormenorizado, equilibrado y sobre todas las cosas transparente”.

Nuevo espacio de debate en la Cámara Minera

Barceló adelantó que este tipo de debates seguirán apareciendo una vez que se inicien las inversiones del sector minero. Según explicó, ante la falta de infraestructura que tiene la provincia, será necesaria la coordinación entre las empresas y el Estado para asegurar las obras estratégicas que harán falta.

“Es esperable y bienvenido sea que se sigan discutiendo estos temas, porque quiere decir que están activándose nuevas etapas de los proyectos, ya que siempre deben presentarse ante los organismos para estas inversiones, porque es lo que dice la ley”, dijo. Adelantó que mientras más yacimientos pasen a las fases de construcción y explotación, harán falta más diseños estratégicos que involucran infraestructura nueva para la provincia.

Barceló agregó que la provincia “finalmente está discutiendo y planificando obras que esperaba hace décadas y aunque el foco ahora está en la infraestructura eléctrica, seguramente en los próximos meses se hablará sobre obras viales”.

Finalmente, adelantó que la Cámara Minera de San Juan decidió conformar una comisión interna que se dedique exclusivamente a esto. “Vamos a lanzar la Comisión de Infraestructura y logística, donde van a participar las empresas y a partir de ahí se buscará el diálogo con la provincia”.