Una de las primeras salas de teatro independiente que funcionó en San Juan, en alquiler

Se trata de El Avispero, ubicado en Trinidad. Tras haber cerrado sus puertas hace dos años, se conoció que el espacio se encuentra en alquiler. Los detalles.

En mayo del 2023 la sala de teatro independiente El Avispero celebraba 20 años de actividad de manera ininterrumpida. Fue hogar de estreno de una infinidad de obras teatrales, recibió propuestas de distintos lugares del país y sirvió como espacio de formación y contención para artistas sanjuaninos que hallaban en sus instalaciones familiaridad y comodidad. Hoy, con sus puertas totalmente cerradas se conoció que el espacio se encuentra en alquiler.

Una publicación en redes sociales que se compartió sobre mediados de enero volvió a poner en escena el espacio ubicado a escasos kilómetros de la Plaza Trinidad, por calle Entre Ríos. La misma detalla “Alquiler de local tipo depósito”. Si bien no se hace referencia a la sala, es fácil identificar que se trata de El Avispero, el espacio que estuvo durante dos décadas bajo la conducción de Ariel Sampaolesi.

Durante los últimos años de actividad de la sala de teatro independiente, una de las primeras que nació en la provincia, el espacio funcionó no solo como sala teatral, sino también como centro de formación en teatro y danza, e incluso fue escenario de producciones audiovisuales y de un canal de streaming.

image Su sala con una capacidad para 98 espectadores vio pasar una infinidad de artistas, muchos de los cuáles hasta el día de hoy recuerdan con nostalgia la vida que tenía aquel galón que funcionó para muchos como el refugio de expresiones y creaciones.

Pese a las consultas realizadas por este medio, no se obtuvieron detalles en torno a cuándo finalizaron las actividades ni los motivos detrás de la decisión. Sin embargo, en la cuenta de Instagram de la sala (que aun está activa sin posteos recientes), la última publicación data de febrero del 2024, cuando se realizó el “Teatron 2.0 (La escena resiste)”, un ciclo de obras que subieron a escena en defensa del INT (Instituto Nacional del Teatro), dando evidencia que al menos hasta ese entonces había movimiento en el espacio.