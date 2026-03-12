    • 12 de marzo de 2026 - 19:30

    ANSES: cuánto aumentan jubilaciones y AUH en abril tras la inflación del Indec

    Las prestaciones de ANSES subirán 2,9% en abril. Jubilaciones, AUH y otras asignaciones se actualizan con la fórmula ligada a la inflación.

    Las prestaciones de ANSES se actualizarán en abril con un aumento del 2,9% tras el dato de inflación del Indec.

    Las prestaciones de ANSES se actualizarán en abril con un aumento del 2,9% tras el dato de inflación del Indec.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las prestaciones que paga la ANSES tendrán un aumento del 2,9% en abril, luego de que el Indec difundiera la inflación de febrero. El ajuste impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones sociales, que se actualizan de forma automática según la evolución mensual del índice de precios.

    Leé además

    ANSES

    La ANSES comenzó con el pago de Asignaciones de Pago Único: el cronograma
    El organismo recordó que ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria a los beneficiarios.  

    ANSES alertó por estafas: advierten a jubilados y beneficiarios

    El incremento se aplica a partir de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que determina que los haberes previsionales y las asignaciones sociales se ajusten mensualmente según la inflación informada por el Indec.

    Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en abril

    Con el aumento del 2,9%, los haberes previsionales de ANSES quedarán de la siguiente manera en abril, sin incluir el bono adicional que otorga el Gobierno:

    • Jubilación mínima: $380.319,31

    • Jubilación máxima: $2.559.188,80

    • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44

    • Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52

    • Prestación Básica Universal (PBU): $173.978,72

    En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el Gobierno anticipó que continuará el bono de refuerzo de hasta $70.000. De mantenerse ese esquema, el ingreso total podría alcanzar los $450.319,31 en abril.

    El refuerzo extraordinario se mantiene congelado desde hace dos años, y suele confirmarse en los días previos al inicio del calendario de pagos del organismo previsional.

    AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobrará

    El mismo mecanismo de actualización que rige para jubilaciones también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que administra ANSES.

    Tras el aumento del 2,9%, los montos estimados para abril quedarían de la siguiente manera:

    • Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.665,61

    • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $136.665,61

    • Asignación por hijo del sistema SUAF: $68.340,01 para el primer nivel de ingresos

    Estos incrementos se aplican desde marzo de 2024, cuando el sistema previsional comenzó a ajustarse de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    una de las primeras salas de teatro independiente que funciono en san juan, en alquiler

    Una de las primeras salas de teatro independiente que funcionó en San Juan, en alquiler

    Luis Caputo, ministro de Economía.

    La explicación de Caputo tras el dato de inflación: "Hay un proceso de corrección de precios relativos"

    La canasta básica aumentó 3,2% en febrero.

    La canasta básica subió 2,7% en febrero: una familia necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

    La inflación de febrero fue de 2,9%, según el INDEC:

    La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses