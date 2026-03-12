ANSES: cuánto aumentan jubilaciones y AUH en abril tras la inflación del Indec

Las prestaciones que paga la ANSES tendrán un aumento del 2,9% en abril , luego de que el Indec difundiera la inflación de febrero . El ajuste impactará en jubilaciones , pensiones, AUH y otras asignaciones sociales , que se actualizan de forma automática según la evolución mensual del índice de precios.

ANSES alertó por estafas: advierten a jubilados y beneficiarios

La ANSES comenzó con el pago de Asignaciones de Pago Único: el cronograma

El incremento se aplica a partir de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24 , que determina que los haberes previsionales y las asignaciones sociales se ajusten mensualmente según la inflación informada por el Indec .

Con el aumento del 2,9% , los haberes previsionales de ANSES quedarán de la siguiente manera en abril, sin incluir el bono adicional que otorga el Gobierno :

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima , el Gobierno anticipó que continuará el bono de refuerzo de hasta $70.000 . De mantenerse ese esquema, el ingreso total podría alcanzar los $450.319,31 en abril .

El refuerzo extraordinario se mantiene congelado desde hace dos años , y suele confirmarse en los días previos al inicio del calendario de pagos del organismo previsional.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobrará

El mismo mecanismo de actualización que rige para jubilaciones también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que administra ANSES.

Tras el aumento del 2,9%, los montos estimados para abril quedarían de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.665,61

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $136.665,61

Asignación por hijo del sistema SUAF: $68.340,01 para el primer nivel de ingresos

Estos incrementos se aplican desde marzo de 2024, cuando el sistema previsional comenzó a ajustarse de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.