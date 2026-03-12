ANSES: cuánto aumentan jubilaciones y AUH en abril tras la inflación del Indec

Las prestaciones que paga la ANSES tendrán un aumento del 2,9% en abril, luego de que el Indec difundiera la inflación de febrero. El ajuste impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones sociales, que se actualizan de forma automática según la evolución mensual del índice de precios.
El incremento se aplica a partir de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que determina que los haberes previsionales y las asignaciones sociales se ajusten mensualmente según la inflación informada por el Indec.
Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en abril
Con el aumento del 2,9%, los haberes previsionales de ANSES quedarán de la siguiente manera en abril, sin incluir el bono adicional que otorga el Gobierno:
-
Jubilación mínima: $380.319,31
-
Jubilación máxima: $2.559.188,80
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44
-
Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52
-
Prestación Básica Universal (PBU): $173.978,72
En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el Gobierno anticipó que continuará el bono de refuerzo de hasta $70.000. De mantenerse ese esquema, el ingreso total podría alcanzar los $450.319,31 en abril.
El refuerzo extraordinario se mantiene congelado desde hace dos años, y suele confirmarse en los días previos al inicio del calendario de pagos del organismo previsional.
AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobrará
El mismo mecanismo de actualización que rige para jubilaciones también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que administra ANSES.
Tras el aumento del 2,9%, los montos estimados para abril quedarían de la siguiente manera:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.665,61
-
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $136.665,61
-
Asignación por hijo del sistema SUAF: $68.340,01 para el primer nivel de ingresos
Estos incrementos se aplican desde marzo de 2024, cuando el sistema previsional comenzó a ajustarse de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.