Aumento y bono para empleadas domésticas: quiénes cobran hasta $20.000 extra en marzo

El Gobierno oficializó un nuevo incremento salarial y el pago de un bono extraordinario para las empleadas domésticas , una medida que impacta en más de un millón de trabajadoras en todo el país. La actualización establece un ajuste total del 3%, dividido en dos tramos aplicados en febrero y marzo.

Además recibirán una suma fija no remunerativa que varía según la carga horaria semanal.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), publicada en el Boletín Oficial, lo que la convierte en obligatoria para todos los empleadores del sector.

En paralelo, el sector venía acumulando actualizaciones a inicios del año, por lo que este ajuste representa el primer aumento pleno que impacta sobre los salarios liquidados en marzo. Bono no remunerativo: quiénes lo cobran y de cuánto es

El bono extraordinario también fue oficializado y se abonará junto al salario de febrero y marzo. No se incorpora al básico ni se utiliza para calcular vacaciones, aguinaldo o aportes.

Los montos se dividen según horas trabajadas:

Más de 16 horas semanales: $20.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Menos de 12 horas: $8.000

Este refuerzo debe pagarse por cada empleador, en caso de que la trabajadora realice tareas en más de un domicilio.

Escalas salariales: cuánto se debe pagar por hora y por mes en marzo

Las escalas oficiales en febrero publicadas por TN permiten calcular el impacto del aumento del 1,5% de marzo en cada categoría. Estos eran los valores vigentes antes de sumar el último tramo del incremento:

Supervisores

Con retiro: $3.953,99 por hora / $493.250,50 mensual

Sin retiro: $4.317,86 por hora / $547.807,65 mensual

Tareas específicas

Con retiro: $3.751,59 por hora / $459.565,68 mensual

Sin retiro: $4.100,04 por hora / $509.632,54 mensual

Caseros

Hora: $3.546,67 / Mes: $448.433,64

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.546,67 por hora / $448.433,64 mensual

Sin retiro: $3.952,85 por hora / $498.106,57 mensual

Tareas generales

Con retiro: $3.298,85 por hora / $404.702,98 mensual

Sin retiro: $3.546,67 por hora / $448.433,64 mensual

Con el segundo tramo del 1,5% aplicado en marzo, las escalas se actualizan aún más, quedando dentro de los valores estimados difundidos por diversas entidades del sector, donde el valor por hora oscila entre $3.348 y $4.382, según categoría y modalidad.

Por qué se tomó esta medida

La revisión se acordó en una sesión plenaria del 24 de febrero entre representantes del sector trabajador, empleadores y el Estado, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de un sector históricamente vulnerado y con altos niveles de informalidad.

Además, la CNTCP adelantó que en abril habrá una nueva reunión para evaluar si será necesario aplicar otra actualización salarial frente al avance de la inflación.

Qué significa para el bolsillo de las trabajadoras

Entre el aumento del 3% y el bono extraordinario, marzo se convierte en un mes clave para la recomposición salarial del empleo doméstico. Para la mayoría de las trabajadoras registradas —especialmente aquellas con jornadas superiores a 16 horas— el impacto del bono de $20.000 genera un alivio inmediato en los ingresos familiares.

La oficialización también obliga a los empleadores a actualizar correctamente las liquidaciones, lo que contribuye a una mayor formalización del sector.