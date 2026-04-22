La actividad económica cayó 2,6% en febrero, el peor retroceso desde diciembre de 2023

En febrero de 2026, la actividad económica mostró señales de desaceleración, tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo , quien sostuvo que podría haber una baja. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 2,1% en la comparación interanual y 2,6% respecto de enero , según la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)”, señaló el Indec.

La explotación de minas y canteras registró un incremento interanual de 9,9%, convirtiéndose en el sector con mayor impacto positivo en la evolución del EMAE . Agricultura, ganadería, caza y silvicultura presentó un crecimiento de 8,4% interanual. En conjunto, ambos sectores sumaron 0,8 puntos porcentuales al resultado interanual del estimador. También aumentaron pesca (14,8%) e intermediación financiera (6%).

En contraste, siete ramas de actividad exhibieron retrocesos frente al mismo período del año anterior. Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera , que mostró una caída interanual de 8,7%, el comercio mayorista, minorista y reparaciones , con una baja de 7%, y electricidad, gas y agua, que retrocedió 6 por ciento. También presentaron retrocesos significativos los impuestos netos de subsidios, con una disminución de 4,2%, y la administración pública y defensa, con una baja de 1,5 por ciento . Estos sectores explicaron gran parte de la contracción observada en el nivel general del indicador durante el mes analizado.

Tras conocerse el dato oficial de actividad económica, Caputo utilizó sus redes oficiales para argumentar que “ más allá de la baja puntual de febrero , la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida ”.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, agregó.

El titular del Palacio de Hacienda ya había adelantado que en el segundo mes podría haber un mal número tras el repunte de 0,4% de enero. “Se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No, por ahí dentro de un mes tenemos un indicador que nos juega en contra; por ahí el Estimador Mensual de Actividad Económica de febrero da para abajo”, afirmó durante su participación en la Bolsa de Comercio de Rosario días atrás.

Aunque, más tarde, el ministro sostuvo que no puede estar más optimista respecto a lo que viene a partir de abril. “El contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el presidente versus lo que se lee, ese gap, está en los máximos porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó y lo replicó en varias participaciones a posteriori.

A propósito de la estadística oficial, el economista de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, señaló que “en línea con lo esperado el EMAE cayó fuerte en febrero y la serie con ajuste estacional volvió a niveles de noviembre de 2025. En parte porque casi todos los sectores reportaron malos desempeños y en parte porque terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la históricamente alta cosecha de trigo”.

“La buena noticia es que marzo va a recuperar. El efecto salida de la cosecha de trigo ya no va estar y los indicadores primarios de dicho mes dan en su gran mayoría positivos. El punto de comparación también va a ayudar, marzo del año pasado fue muy malo”, añadió Caamaño.

¿Qué está pasando en marzo?

Los relevamientos sectoriales muestran que continuaron los dos ritmos entre los sectores de la economía más allá de febrero. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad metalúrgica profundizó su tendencia contractiva durante marzo, con una baja interanual de 4,1% y un uso de la capacidad instalada en el nivel más bajo de los últimos cuatro años. El sector, que reúne a diversas ramas productivas en todo el país, acumula una caída de 6,9% en lo que va del año, en un contexto de fuerte retracción de la demanda interna y dificultades crecientes para sostener el empleo.

El reporte mensual de ADIMRA indicó que, aunque la producción metalúrgica subió 1,5% respecto a febrero, en la comparación con el año anterior se observa una retracción que impacta a la mayoría de los sectores. La utilización de la capacidad instalada alcanzó 41,8%, un nivel que no se registraba desde hace cuatro años, y significó una baja de 5,3 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período de 2025.

El relevamiento por rubros muestra que los segmentos más importantes de la cadena metalúrgica atraviesan caídas. Otros productos de metal, bienes de capital, equipamiento médico y equipo eléctrico tuvieron retrocesos interanuales de 6,7%, 6,6%, 6,5% y 5,8%, respectivamente. La fundición descendió 3,2 por ciento. En sentido opuesto, la maquinaria agrícola avanzó 1,8%, el sector de carrocerías y remolques creció 2,0% y el de autopartes registró un alza de 2,1 por ciento.

La apuesta del ministro Caputo es que a partir de abril comiencen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas” en la Argentina. El equipo económico ha tomado medidas para impulsar el crédito y con ello, el consumo en la última semana, como la baja de los encajes bancarios del 75% a 65 por ciento. Sin embargo, tendrán que lidiar con el desfasaje en que se publican los datos por parte del Indec: aunque resta que se conozca el dato de actividad de marzo que se publicará a mediados de mayo.