    • 20 de abril de 2026 - 13:18

    Zonas frías: habilitaron a Luis Caputo a cambiar el recargo en las facturas de gas

    Mediante el decreto 266/2026, el Ministerio de Economía podrá aumentar o disminuir hasta en un 50% el cargo destinado a financiar la tarifa diferencial en regiones con climas adversos.

    Zonas frías.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional autorizó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a modificar el recargo en las facturas de gas natural que financia la tarifa diferencial de las denominadas “zonas frías”. Esta decisión surge luego de que el Poder Ejecutivo intentara, sin éxito, limitar este régimen el año pasado a través del Congreso.

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    A través del decreto 266/2026, el presidente otorgó a la cartera de Hacienda la potestad de “aumentar o disminuir” hasta en un 50% el cargo establecido por la Ley 25.565. Actualmente, dicho recargo se ubica en el 7,5%, y la nueva normativa permite que el ministro determine su nivel de forma discrecional y con vigencia inmediata.

    Un subsidio financiado por los usuarios

    El objetivo oficial es que el sistema funcione como un subsidio cruzado sin aportes del Estado, donde los propios usuarios financien el beneficio de quienes residen en zonas de baja temperatura. Sin embargo, fuentes del sector advierten que la medida tiene un fin recaudatorio y representa un “golpe al bolsillo”. La necesidad del ajuste radica en que los aumentos mensuales en las tarifas han provocado que la recaudación del fondo fiduciario sea insuficiente para cubrir las compensaciones.

    Este incremento deberá ser absorbido por los clientes de las zonas “no frías”, lo que impactará directamente en los cuadros tarifarios de hogares, comercios e industrias de dichas regiones.

    Antecedentes y el fallido intento de recorte

    El régimen de zonas frías originalmente incluía solo a la Patagonia, la Puna y Malargüe, pero en 2021 fue extendido a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y varias del norte argentino, alcanzando a unos 3 millones de usuarios adicionales.

    En el proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno intentó eliminar esta ampliación del mecanismo de compensación, pero la iniciativa no prosperó en el ámbito legislativo. Ante este escenario, el Ejecutivo ha optado por otorgar facultades directas al Ministerio de Economía para gestionar los recursos del fondo mediante el ajuste del recargo en las facturas.

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