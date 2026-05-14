La canasta básica registró su menor suba en siete meses: una familia necesitó $1.469.767,89 para no ser pobre

La merma fue más pronunciada en la Canasta Básica Alimentaria, en un contexto en el cual hubo una mayor calma en los precios de la carne.

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,5% en abril de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.469.768 para no ser pobre, según el INDEC. Este indicador acumuló un alza de 32,4% en los últimos 12 meses.

La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de abril, que fue 2,6%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 1,1% en abril. Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $665.053 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en abril de 2026, según el INDEC Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en abril, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $475.653 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.170.106 en abril para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.469.768.

Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.545.872. Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en abril fueron: