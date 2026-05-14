    • 14 de mayo de 2026 - 17:27

    La canasta básica registró su menor suba en siete meses: una familia necesitó $1.469.767,89 para no ser pobre

    La merma fue más pronunciada en la Canasta Básica Alimentaria, en un contexto en el cual hubo una mayor calma en los precios de la carne.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,5% en abril de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.469.768 para no ser pobre, según el INDEC. Este indicador acumuló un alza de 32,4% en los últimos 12 meses.

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    La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de abril, que fue 2,6%.

    Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 1,1% en abril. Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $665.053 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

    Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en abril de 2026, según el INDEC

    Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en abril, el INDEC señaló:

    • Una persona necesitó $475.653 para no estar bajo la línea de pobreza.
    • Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.170.106 en abril para no ser pobre.
    • Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.469.768.
    • Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.545.872.

    Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

    Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en abril fueron:

    • Una persona requirió $215.228.
    • Una familia de tres integrantes necesitó $529.460.
    • Los hogares con cuatro personas necesitaron $665.053.
    • Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $699.490.

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