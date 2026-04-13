La Dirección General de Rentas prorrogó los vencimientos del Impuesto Automotor 2026

Los contribuyentes podrán abonar el Impuesto Automotor anual y semestral con los beneficios que había propuesto Rentas.

La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informó que se dispuso la prórroga del cronograma de pagos correspondiente al Impuesto Automotor 2026.

Vencimientos Impuesto Automotor 2026 (prorrogados) Pago anual: 6 de mayo.

Pago semestral: 1ª cuota: 7 de mayo y 2ª cuota: 14 de agosto.

Cuotas mensuales: 1ª cuota: 8 de mayo.

Cuotas mensuales: vencen alrededor del día 20 de cada mes. Beneficios y descuentos De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, se mantienen importantes beneficios para los contribuyentes del Impuesto Automotor:

15% de descuento por Buen Contribuyente, para quienes hayan cancelado hasta el 31 de diciembre de 2025 (descuento incorporado en la boleta).

15% de descuento por pago anual.

5% de descuento por pago semestral.

15% de descuento por adhesión al débito automático o descuento de haberes.

15% de descuento por pago a término a través de la página web de la Dirección General de Rentas. Además, los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual y semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.