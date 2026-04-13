La Dirección General de Rentas prorrogó los vencimientos del Impuesto Automotor 2026

La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informó que se dispuso la prórroga del cronograma de pagos correspondiente al Impuesto Automotor 2026.
Los contribuyentes podrán abonar el Impuesto Automotor anual y semestral con los beneficios que había propuesto Rentas.
La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informó que se dispuso la prórroga del cronograma de pagos correspondiente al Impuesto Automotor 2026.
De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, se mantienen importantes beneficios para los contribuyentes del Impuesto Automotor:
Además, los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual y semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.
La DGR recordó que la gestión de pagos es digital. Los contribuyentes pueden realizar sus trámites sin necesidad de asistencia presencial al Centro Cívico, accediendo a la página web https://rentas.dgrsj.gob.ar/ con su clave de ciudadano digital (CIDI).