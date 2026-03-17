Las acciones de la Dirección de Comercio Exterior para formar nuevos exportadores en San Juan

Con el objetivo de que ningún sanjuanino quede fuera de las posibilidades que brinda el mercado internacional, desde la Dirección de Comercio Exterior que responde al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación concretarán varias acciones este año enfocadas a distintos sectores de la sociedad. Desde la escuela a las pymes, la intención es abrir las puertas y dar a conocer las factibilidades que ofrece el mundo exportador.

Uno de los desafíos del corriente año de la repartición es darle continuidad y fortalecer los programas que viene ejecutando. Así lo destacó a DIARIO DE CUYO el titular del organismo, Adrián Alonso. “Buscamos que sean parte del sistema y encuentren oportunidades” , detalló.

Dentro de estos programas se encuentra “Primeros Pasos para Emprender y Exportar”, una iniciativa de la actual gestión que se desarrolla en conjunto con el Ministerio del Educación dentro de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Hasta octubre del año pasado, el programa había llegado a 15 establecimientos que representa capacitación para 1.379 alumnos del último año de la secundaria.

Conforme explicó Alonso, se trata de una formación con el enfoque puesto en el comercio exterior y su funcionamiento, y la novedad es que este año sumarán instituciones del ámbito privado que han solicitado recibir las capacitaciones para sus alumnados.

También se le dará continuidad al programa Formador de Formadores. Sobre ello, Alonso explicó: “Consiste en formar docentes para que sean ellos los que hablen de comercio exterior en las escuelas” . El objetivo de esta iniciativa es promover el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia.

Dentro de lo que son las formaciones, también se apostará este año a reeditar la Diplomatura de Gestión Estratégica de Comercio Exterior con la Universidad Siglo 21 y la Universidad de Congreso. La intención es lograr una amplitud en la oferta de formación sobre la temática.

Acciones para el desarrollo exportador de pymes sanjuaninas

Desde la Dirección de Comercio Exterior los esfuerzos no solo están concentrados en llegar con herramientas a emprendedores y a la comunidad educativa, sino también a potenciar el desarrollo de las pymes locales que, por falta de conocimiento, no se creen con la capacidad productiva de poder exportar.

Al respecto, Alonso explicó que se está pensando en cómo potenciar las pequeñas exportaciones. “Hay que desarrollar la visión de un empresario para salir adelante en materia de comercio exterior, detectar las oportunidades y distinguirlas de las amenazas. En las rondas de negocios sentamos a empresas según su envergadura, buscando que sean partes”, destacó el funcionario de Producción, Trabajo e Innovación.

Para la repartición, el volumen a exportar no debe ser una problemática para llegar al comercio extranjero. El desafío es encontrar las maneras de generar oportunidades para estos negocios, entiendo que el mercado es amplio en nichos y volúmenes, donde la exportación puede enfocarse por fuera de las fronteras provinciales, sin que sea un requisito llegar a mercados internacionales, por ejemplo.

“Vamos a hacer varias charlas este año con el objetivo de formar para invertir y exportar”, finalizó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior de San Juan.