Las consultoras que releva el Banco Central subieron las proyecciones de inflación y el predio del dólar

Las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, el consenso espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una suba mensual del 3% , lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior.

El dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400, mientras el dólar blue sigue sin movimientos en San Juan

Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Entre los analistas que históricamente han mostrado mayor precisión en sus pronósticos, el denominado “Top 10”, la estimación es aún levemente superior: prevén una inflación de 3,1% para el tercer mes del año, también con un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

En cuanto a la inflación núcleo , que excluye los precios regulados y estacionales, el promedio de las consultoras sitúa la suba de marzo en 2,9% . Los pronosticadores más destacados elevan esa cifra al 3,0%, con una corrección de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

El informe del REM también incluye proyecciones sobre el tipo de cambio. Para abril, la mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.420 , mientras que para diciembre de 2026 se espera un valor de $1.700 , lo que implica una variación interanual del 17,4 por ciento.

En ambos casos, las proyecciones de los analistas muestran un cambio de expectativas respecto al REM anterior. Hasta hace un mes, se esperaba que la cotización del dólar de abril fuera de $1.451 ($31 más que en esta edición) y la de diciembre llegar a $1706 ($6 más).

Es importante aclarar que la estimación de los expertos no se basa en el tipo de cambio minorista, al que acceden día a día las personas humanas, sino al mayorista.

Otro punto relevante que muestra el REM, es que si bien los especialistas corrigieron a la baja su estimación del tipo de cambio para los próximos meses, proyectan una aceleración en el último trimestre del 2025 y el comienzo del 2026. En detalle, la proyección marca que el dólar saltará de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre y luego, llegará a $1.780 en marzo de 2027. Este último valor, es $32,50 más alto que el pronosticado en el REM publicado el mes anterior.

Inestabilidad en el ritmo de actividad

Otro de las variables económicas que pone en discusión el REM es la evolución de la actividad económica. El Banco Central le pregunta a los expertos qué esperan respecto al avance del PBI (Producto Bruto Interno) a pesos constantes. En otras palabras: cómo evolucionará la economía.

En este caso, las perspectivas para los primeros tres meses del año son más que positivas. A la espera de los resultados oficiales, los analistas sostienen que la actividad creció 1,3% en en el primer trimestre de 2026, en comparación con el cuarto trimestre del 2025 (variación desestacionalizada). Ese resultado implica una mejora de 0,3 puntos porcentuales en relación a la estimación del REM anterior.

En vistas a futuro, se espera una mejora del PBI del 0,8% en el segundo trimestre y un repunte del 0,7% en el tercero. Para todo el 2026, la expectativa marca que la economía crecerá 3,3%. Aunque no es un mal resultado, ese valor representa una baja de 0,1 puntos respecto a la consulta del mes pasado y está muy lejos de lo que proyectó el propio Gobierno nacional en el Presupuesto 2026 (crecimiento del 5% del PBI en 2026).