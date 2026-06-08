    • 8 de junio de 2026 - 11:23

    Las ventas minoristas pyme en el país cayeron 1,2% en mayo y profundizan su retroceso en 2026

    Advierten que el consumo se concentra en productos esenciales y que se deteriora la rentabilidad de los comercios.

    Las ventas minoristas pyme en el país cayeron 1,2% en mayo y profundizan su retroceso en 2026

    Las ventas minoristas pyme en el país cayeron 1,2% en mayo y profundizan su retroceso en 2026

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    Buenos Aires, 8 de junio.- Persiste la caída de las ventas minoristas pyme que, en mayo, registraron una contracción interanual del 1,2%, acumulando un desplome de 3,1% en lo que va del año, según expuso un informe dado a conocer este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Came.

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    Alimentos y Bebidas registró una moderada variación positiva, del 0,2%, mientras que la mayor expansión interanual fue en Farmacia (8,2%). La contracara estuvo en los bloques de Textil e indumentaria (-5,2%) y Bazar, decoración y muebles (-8,9%).

    Con estos números, en la Came advierten que el ingreso disponible de los hogares está focalizado "casi con exclusividad" en sostener la canasta básica y que los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo.

    "Ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos", señalaron en la entidad pyme.

    En materia de inversión, casi el 60% de las pymes abarcadas en el informe evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital y solo un 12,5% lo consideró oportuno.

    Desde la perspectiva de la oferta, en Came señalaron que la tracción del volumen de ventas dependió estrictamente de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico.

    "Esta dinámica comercial, combinada con el incremento de los costos operativos fijos y las actualizaciones tarifarias, generó una severa compresión en los márgenes de rentabilidad", agregaron.

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