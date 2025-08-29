Los vinos 2025 de San Juan son “excelentes”, según el informe de Evisan Fueron analizadas 92 muestras de 34 bodegas. Todas obtuvieron entre 8 y 9 puntos sobre diez. El análisis comprende vinos de los valles de Tulum, Ullum, Zonda, Pedernal, Iglesia y Calingasta.

Hace unos minutos, la Universidad Católica de Cuyo a través de la Facultad de Ciencias Químicas dio a conocer el informe de los vinos cosecha 2025 de San Juan en el marco del Seminario Técnico de Evisan. Este arroja que se distinguen por ‘su alta calidad, con una puntuación constante de 8 a 9 sobre 10‘, lo que los posiciona como ‘excelentes‘. Se destacan por sus aromas de gran complejidad e intensidad, mientras que en boca presentan un equilibrio armónico que realza su carácter varietal.

Esta calificación toma aún más fuerza si se tiene en cuenta que esta cosecha fue castigada con varios accidentes climáticos como fuertes vientos, olas de calor, granizo en diciembre y enero, lluvias en octubre

y también sectores afectados por la peronóspora y la lobesia.

En particular los vinos tintos 2025 sobresalen por las notas a frutilla, frambuesa y ciruela. En cuanto a los aromas florales, en los blancos se destacan jazmín y rosas, mientras que en los tintos prevalecen las violetas.

En lo particular de cada valle se advirtió que cada uno de esos terroir (Ullúm, Zonda, Tulum, Iglesia, Calingasta y Pedernal), reflejan características únicas, lo que genera una rica diversidad de aromas.

En el caso de los vinos de Ullum los resultados indican que se caracterizan principalmente por notas de frutas frescas, que dominan

el perfil aromático, tales como: frutos rojos (ciruela, frambuesa, guinda).

Además, se destacan sus notas florales como: violetas para vino tinto y notas a jazmín en los vinos blancos.

En el Valle de Tulum, las muestras evidencian la presencia de descriptores florales y frutas cítricas en los vinos blancos. En tanto que en las de vinos tintos aparecen: frutos rojos (frutilla, guinda, frambuesa y cereza), destaca la ciruela y mora negra.

Los vinos de Calingasta presentan notas florales como el descriptor más destacado, identificado por casi todos los catadores en la mayoría de las muestras. En los vinos tintos, el aroma a violetas es muy notorio, mientras que en los blancos predominan las notas a rosas y jazmín

Zonda sobresale por sus vinos florales, especiados y frutas secas. La pimienta negra, como nota especiada preponderante, le otorga un toque dulzón, complementando los aromas frutales.

En la mayoría de las muestras evaluadas de Pedernal se destacan las notas florales; en tanto las notas frutales también son muy prominentes, especialmente en los vinos tintos, donde sobresalen las frutas rojas como: frutilla, guinda, cereza y frambuesa. La ciruela se destaca

notablemente, y se complementa con la presencia de membrillo y mora negra.

De Iglesia sólo fue analizada una muestra. De allí surge que este Malbec, único exponente, se caracteriza por sus notas florales y especiadas

No caben dudas que San Juan debe poner especial énfasis en sus valles ya que cada uno aporta diferentes perfiles sensoriales que lo diferencian de sobre manera de otras zonas vitivinícolas argentinas.

‘Los datos obtenidos en esta evaluación de 2025 se sumarán a un historial que comenzó en 2023. Esta base de datos es invaluable, ya que permitirá a futuro relacionar la calidad sensorial de los vinos con factores específicos como el suelo y las condiciones climáticas (temperatura, vientos, humedad y lluvias). Esto ayudará a comprender mejor cómo las diferentes añadas son influenciadas por su entorno‘, explica el informe.

La diferenciación por valle, a través de estudios sensoriales, permite evaluar y comprender cómo influyen el terruño, el clima y los procesos de elaboración en la identidad de cada vino.

Dato destacado

Para asegurar la objetividad de la evaluación, las muestras de vino se recibieron en botellas de 750 cc sin etiqueta. Cada botella fue codificada para mantener el anonimato y eliminar cualquier sesgo en los catadores.

De las 92 muestras presentadas, 68 fueron vinos tintos representando un 74% de las muestras recibidas; 21 fueron blancos (23%); 2 muestras vinos rosé y 1 muestra vino naranjo (entre ambas 3%)

¿Quiénes participan?

Los vinos que se analizan en este Evaluación, llegan por parte de bodegas y productores que quieren participar voluntariamente aportando muestras directas de tanque, sin mezclas ni tratamientos posteriores. Estos análisis permiten interpretar las particularidades de la vendimia actual y generar información técnica valiosa.

El objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar herramientas descriptivas que permitan, año tras año, elevar el nivel de valoración del vino sanjuanino, fortalecer su identidad y abrir nuevos mercados.

Evisan en la historia

Desde su creación en 1997, Evisan se ha consolidado como un evento clave y en constante crecimiento para el desarrollo de la vitivinicultura sanjuanina. Ha participado de la transformación para el sector, promoviendo la investigación, la innovación tecnológica y la especialización profesional mediante un trabajo colaborativo entre múltiples actores. Los informes anuales reflejan avances sostenidos en la calidad de los vinos, el perfeccionamiento de los enólogos y la modernización de las bodegas.

Sus logros le han permitido ser parte del Calendario Nacional de Vinos y, desde 2023, reconocido con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

El informe de Evisan

En 2025, los vinos blancos representativos de la provincia de San Juan han alcanzado una calidad excepcional. Al igual que el resto de los vinos de esta cosecha, se destacan por su color brillante y limpio, su complejidad y gran intensidad aromática, un equilibrio perfecto en boca y un carácter varietal claramente definido. Estos atributos han permitido que los vinos blancos sanjuaninos logren una puntuación general que oscila entre 8 y 9 sobre 10, consolidándose como una de las expresiones más destacadas de la región.