Orrego se reunió con la embajadora de Australia quien destacó el potencial de cooperación minera

El encuentro fue este miércoles por la mañana.

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En la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la recepción oficial a la embajadora de Australia en la República Argentina, S.E. Sarah Roberts, en el marco de una visita protocolar orientada a fortalecer los vínculos institucionales y explorar oportunidades de cooperación bilateral.

El encuentro contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes acompañaron al mandatario provincial.

Durante la reunión, la embajadora Roberts expresó su satisfacción por la visita y destacó el potencial de articulación entre ambas regiones.

o2 El encuentro fue en Casa de Gobierno. “Es un placer enorme estar aquí, especialmente con el señor gobernador. El año pasado fui a visitar mi ciudad en Australia, Adelaide, para hablar un poquito sobre el potencial de minería y el intercambio en este sector entre San Juan y Australia”, señaló.

En ese sentido, remarcó que, si bien es su primera visita a la provincia, identificó amplias oportunidades de cooperación: “Realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Australia y San Juan, especialmente por la capacidad de Australia en el área de minería. Hay objetivos en común en cuanto a la minería entre nuestra provincia y su país”.