Panaderías de San Juan y un escenario delicado: reducción de personal y los esfuerzos para no trasladar los aumentos a los panificados

Desde el sector señalaron que no hay cierre de locales pero si un crecimiento de mano de obra calificada sin trabajo. La realidad que atraviesan las panaderías.

La nula reactivación económica que se viene registrando impacta en distintos sectores productivos de diferentes maneras. Mientras hay algunos sectores que están buscando las estrategias para sobrevivir, hay otros que se encuentran en un tenso equilibrio, realizando esfuerzos mayores para no tener que bajar la persiana. Ese es el caso de las panaderías en San Juan.

Desde la Cámara de Panaderos de San Juan destacaron a DIARIO DE CUYO que en lo que va del año no han registrado cierre de locales, aunque sí hay una evidente reducción tanto de espacios como de personal, en pos de lograr un ajuste que no ponga en riesgo las finanzas de la unidad de negocio. Empresarios del sector confirmaron que hay cada vez más mano de obra calificada, con años de experiencia, que se queda sin trabajo. El principal inconveniente con el que se topan es que son pocos los que están contratando, haciendo compleja la búsqueda.

A ello se suma los costos fijos mensuales que deben afrontar. En los últimos meses algunos productos como grasas y aditivos llegaron con aumentos considerables. Si le sumamos además servicios, alquiler, insumos básicos y materia prima, el valor es mayor; pero lamentablemente el mismo no se puede trasladar a los mostradores. "Estamos conteniendo los precios. Venimos desde hace mucho tiempo haciendo una cirugía delicada para ver donde aumentar, pero generalmente todos los miembros del sector estamos soportando con tal de no trasladar para no perder la demanda", destacó un reconocido empresario del rubro en off.

image Con relación a la demanda no se han detectado cambios importantes, aunque desde el sector saben que un comportamiento habitual de los consumidores es comprar menos si los precios aumentan, motivo por el cual contienen las subas. Sin embargo, febrero registró un leve repunte y esperan que durante marzo y abril se sostenga, teniendo en cuenta el inicio de clases y el retorno de algunas actividades.

La preocupación de los empresarios panaderos por estas horas está puesta en los efectos que puede llegar a tener el conflicto de Medio Oriente en los valores del combustible, que encarecen los fletes y por ende la mercadería que reciben.