Paquetes para el Mundial de Fútbol 2026: todos los precios saliendo desde San Juan

El torneo ya tiene forma y promete una experiencia inolvidable. Ciudades icónicas, estadios de última generación y un formato renovado marcarán esta edición histórica.
Los diferentes paquetes para que no te pierdas de ver a la Argentina.
El torneo ya tiene forma y promete una experiencia inolvidable. Ciudades icónicas, estadios de última generación y un formato renovado marcarán esta edición histórica.
Conoce todas las novedades del certamen: infraestructura, logística, planificación y mucho más.
El Mundial se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio y se repartirá entre 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá. La agencia de turismo Money Tur tiene paquetes completos con hotel. Los lugares son limitados.
La competenciatendrá16 ciudades anfitriones. Divididas entre 3 países, el mayor número desde Corea Japón 2002, con espectaculares Estadios que mostrarán lo mejor del fútbol.
El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificaron para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final tendrán que haber atravesado siete partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Qatar
¡UN ESCENARIO LEGENDARIO PARA DAR INICIO A UNA COPA DEL MUNDO QUE HARÁ HISTORIA!
El Estadio Azteca de la Ciudad de México ha sido confirmado como sede del partido inaugural del 11 de Junio 2026 convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de La Copa Mundial de la FIFA™y siendo a su vez el primero de los104 encuentros de esta edición.
15 al 17 Junio
Argentina v Argelia. Categoría 3
17 al 21 Junio
21 al 23 Junio
Argentina v Austria. Categoría 3
23 al 26 Junio
26 al 28Junio
Argentina v Jordania. Categoría 3
- Hotelería 3 *- Sin pensión
- Doble USD 8.989
- Family Plan USD 8.125
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15 al 17Junio
Argentina v Argelia. Categoría 3
17 al 21 Junio
21 al 23 Junio
Argentina v Austria. Categoría 3
- Hotelería 3 *- Sin pensión
- Asistencia médica Intermac
-Doble USD 5.989
-Family Plan USD 5.425
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9 al 15 Junio
15 al 17 Junio
Argentina v Argelia. Categoría 3
17 al 21 Junio
21 al 23 Junio
Argentina v Austria. Categoría 3
23 al 25 Junio
- Aéreo Internacional Arajet
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Argentina v Argelia. Categoría 3
Argentina v Austria. Categoría 3
Argentina v Jordania. Categoría 3
- Hotelería 3 * - Sin pensión
- Desde USD 2789 a USD 2889
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Argentina v Austria. Categoría 3
Argentina v Jordania. Categoría 3
16 avos de Final de Argentina. Categoría 3
- Hotelería 3 * - Sin pensión
- Asistencia médica Intermac
- Doble USD 10299
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Argentina v Jordania. Categoría 3
16 avos de Final de Argentina. Categoría 3
- Hotelería 3 * - Sin pensión
- Asistencia médica Intermac
- Doble USD 6799
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3 Nts de Alojamiento en Miami
16 avos de Final de Argentina. Categoría 3
Hotelería 3 * - Sin pensión
Asistencia médica Intermac
Doble USD 3.689
Family Plan USD 3.495
Money Tur de Silvia Yafar – LEG. 9823
Dirección: Santa Fe 117 (o) Edificio Derby 1ª
Contacto directo por WhatsApp: 264 5160500