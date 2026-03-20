Paquetes para el Mundial de Fútbol 2026: todos los precios saliendo desde San Juan

Los diferentes paquetes para que no te pierdas de ver a la Argentina.

El torneo ya tiene forma y promete una experiencia inolvidable. Ciudades icónicas, estadios de última generación y un formato renovado marcarán esta edición histórica.

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El Mundial se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio y se repartirá entre 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá. La agencia de turismo Money Tur tiene paquetes completos con hotel. Los lugares son limitados.

Tres países, mil aventuras 6 La competenciatendrá16 ciudades anfitriones. Divididas entre 3 países, el mayor número desde Corea Japón 2002, con espectaculares Estadios que mostrarán lo mejor del fútbol.

Formato El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificaron para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final tendrán que haber atravesado siete partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Qatar