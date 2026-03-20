    • 20 de marzo de 2026 - 12:41

    Paquetes para el Mundial de Fútbol 2026: todos los precios saliendo desde San Juan

    Los diferentes paquetes para que no te pierdas de ver a la Argentina.

    Mundial de Fútbol 2026

    Mundial de Fútbol 2026

    Foto:

    Por María Inés Montes

    El torneo ya tiene forma y promete una experiencia inolvidable. Ciudades icónicas, estadios de última generación y un formato renovado marcarán esta edición histórica.

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    Conoce todas las novedades del certamen: infraestructura, logística, planificación y mucho más.

    El Mundial se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio y se repartirá entre 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá. La agencia de turismo Money Tur tiene paquetes completos con hotel. Los lugares son limitados.

    Tres países, mil aventuras

    6

    La competenciatendrá16 ciudades anfitriones. Divididas entre 3 países, el mayor número desde Corea Japón 2002, con espectaculares Estadios que mostrarán lo mejor del fútbol.

    Formato

    El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificaron para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final tendrán que haber atravesado siete partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Qatar

    Inauguración

    ¡UN ESCENARIO LEGENDARIO PARA DAR INICIO A UNA COPA DEL MUNDO QUE HARÁ HISTORIA!

    5

    El Estadio Azteca de la Ciudad de México ha sido confirmado como sede del partido inaugural del 11 de Junio 2026 convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de La Copa Mundial de la FIFA™y siendo a su vez el primero de los104 encuentros de esta edición.

    Paquetes de Fase de Grupos

    7

    3 partidos

    • 2 Nts de Alojamiento en Kansas City o ciudad cercana

    15 al 17 Junio

    Argentina v Argelia. Categoría 3

    • 4 Nts de Alojamiento en Chicago

    17 al 21 Junio

    • 2 Nts de Alojamento en Dallas o ciudad cercana

    21 al 23 Junio

    Argentina v Austria. Categoría 3

    • 3 Nts de Alojamiento en Austin

    23 al 26 Junio

    • 2 Nts de Alojamiento en Dallas o ciudad cercana

    26 al 28Junio

    Argentina v Jordania. Categoría 3

    - Hotelería 3 *- Sin pensión

    - Doble USD 8.989

    - Family Plan USD 8.125

    ---------------------------------------------

    Paquetes de Fase de Grupos

    2 Partidos

    • 2 Nts de Alojamiento en Kansas City o ciudad cercana

    15 al 17Junio

    Argentina v Argelia. Categoría 3

    • 4 Nts de Alojamiento en Chicago

    17 al 21 Junio

    • 2 Nts de Alojamento en Dallas o ciudad ercana

    21 al 23 Junio

    Argentina v Austria. Categoría 3

    - Hotelería 3 *- Sin pensión

    - Asistencia médica Intermac

    -Doble USD 5.989

    -Family Plan USD 5.425

    --------------------------------------------------------

    2 Partidos con Aéreos

    • 6 Nts de Alojamiento en Miami / Orlando

    9 al 15 Junio

    • 2 Nts de Alojamiento en Kansas City o ciudad cercana

    15 al 17 Junio

    Argentina v Argelia. Categoría 3

    • 4 Nts de Alojamiento en Chicago

    17 al 21 Junio

    • 2 Nts de Alojamiento en Dallas o ciudad cercana

    21 al 23 Junio

    Argentina v Austria. Categoría 3

    • 2 Nts de Alojamento en Miami

    23 al 25 Junio

    - Aéreo Internacional Arajet

    3

    BUE - MIA - BUE

    • Salida 9 al 25 Junio
    • Incluye articulo personal de 6kg + maleta en bodega de 20kg
    • Hotelería 3 * - Sin pensión
    • Asistencia médica Intermac
    • Doble USD 8.789
    • Family Plan USD7. 855

    --------------------------------------------------

    1 Partido

    Argentina v Argelia. Categoría 3

    Argentina v Austria. Categoría 3

    Argentina v Jordania. Categoría 3

    - Hotelería 3 * - Sin pensión

    - Desde USD 2789 a USD 2889

    ----------------------------------------------

    Paquetes combinados

    3 Partidos

    Argentina v Austria. Categoría 3

    Argentina v Jordania. Categoría 3

    16 avos de Final de Argentina. Categoría 3

    - Hotelería 3 * - Sin pensión

    - Asistencia médica Intermac

    - Doble USD 10299

    --------------------------------------------

    2 Partidos

    Argentina v Jordania. Categoría 3

    16 avos de Final de Argentina. Categoría 3

    - Hotelería 3 * - Sin pensión

    - Asistencia médica Intermac

    - Doble USD 6799

    ---------------------------------------------------

    1 Partido

    3 Nts de Alojamiento en Miami

    16 avos de Final de Argentina. Categoría 3

    Hotelería 3 * - Sin pensión

    Asistencia médica Intermac

    Doble USD 3.689

    Family Plan USD 3.495

    El Dato:

    Money Tur de Silvia Yafar – LEG. 9823

    Dirección: Santa Fe 117 (o) Edificio Derby 1ª

    Contacto directo por WhatsApp: 264 5160500

    [email protected]

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