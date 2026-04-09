Para la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la reforma de la Ley de Glaciares es clave para atraer inversiones

La CAEM reafirmó el compromiso de la industria con el cuidado del ambiente y el cumplimiento de estándares internacionales

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a la aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares por parte del Senado y consideró la medida como una “señal positiva” para el desarrollo productivo del país.

A través de un comunicado difundido este 8 de abril, la entidad remarcó que la actualización de la normativa representa un avance significativo en términos institucionales, productivos y ambientales para la Argentina. En particular, destacó que permitirá incrementar la previsibilidad normativa, un aspecto clave para el crecimiento de la industria minera.

Desde la cámara señalaron que la nueva redacción establece criterios más precisos para la identificación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al tiempo que define con mayor claridad las áreas donde podrán desarrollarse actividades productivas bajo estrictos controles ambientales. Según indicaron, esto contribuye a despejar las ambigüedades que durante años generaron incertidumbre en el sector, sin descuidar la protección de los recursos hídricos.

En ese marco, la CAEM reafirmó el compromiso de la industria con el cuidado del ambiente y el cumplimiento de estándares internacionales, al tiempo que subrayó que la minería responsable requiere reglas claras y mecanismos de control efectivos.

El comunicado también valoró el amplio respaldo político que tuvo la iniciativa, al considerar que refleja una visión estratégica compartida sobre la necesidad de potenciar los recursos naturales para impulsar la generación de empleo, atraer inversiones y fortalecer las economías regionales.