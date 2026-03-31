Pobreza en Argentina: en Gran San Juan llega al 34%, bajó 2 puntos y supera la media nacional

La pobreza en Argentina fue del 28,2% en 2025, pero en Gran San Juan trepó al 34%.

La pobreza en Argentina también impacta con mayor fuerza en el Gran San Juan.

El índice de pobreza en Argentina mostró una baja a nivel nacional, cerrando 2025 en 28,2%, y la realidad en San Juan es similar. En el Gran San Juan, la pobreza alcanzó al 34% de las personas, ubicándose por encima del promedio del país, y bajó 2 puntos porcentuales a comparación de la medicón anterior, según mediciones del INDEC.

Según los datos oficiales, en el aglomerado sanjuanino la pobreza afecta a 190.697 personas sobre un total de 560.890, mientras que en términos de hogares alcanza al 25,5%, es decir, 43.946 hogares.

Comparación de la pobreza en Argentina y Gran San Juan Mientras la pobreza en Argentina logró descender 3,4 puntos porcentuales en el segundo semestre, en San Juan también hubo mejoras. En el primer semestre de 2025, el indicador local era del 36%, por lo que se registró una baja hasta el 34% actual.