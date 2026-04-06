    • 6 de abril de 2026 - 21:23

    Potenciar Trabajo: último pago y cómo sigue el Programa de Acompañamiento Social

    Potenciar Trabajo se despide en abril con un pago final. Solo sigue Acompañamiento Social con $78.000 y cobro confirmado el 9 de abril.

    El Potenciar Trabajo tiene su último pago en abril y deja paso a un nuevo esquema social.

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    Último pago de Potenciar Trabajo y cambios

    El cierre de Potenciar Trabajo se concreta con el pago de $78.000 correspondiente a abril de 2026, que será acreditado el jueves 9 de abril. Esta será la última liquidación del programa antes de su eliminación definitiva.

    El Gobierno avanzó además con la baja del esquema Volver al Trabajo, que estaba orientado a trabajadores informales. De esta manera, se redefine el sistema de asistencia social con un enfoque más segmentado.

    A partir de ahora, quienes eran beneficiarios deberán adaptarse a nuevas condiciones o programas, en un contexto donde la política social apunta a reducir la intermediación y reorganizar los recursos.

    Acompañamiento Social: el único plan vigente

    Tras la eliminación de otros programas, el Programa Acompañamiento Social se consolida como la única línea activa del ex Potenciar Trabajo. En abril mantiene un monto de $78.000 mensuales, sin cambios respecto a meses anteriores.

    El pago también se realizará el 9 de abril, coincidiendo con el quinto día hábil del mes. Este programa busca asistir a personas en situación de vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de vida mediante apoyo económico directo.

    Quiénes pueden cobrar y cómo consultar

    El Programa Acompañamiento Social está dirigido a grupos específicos:

    • Mayores de 50 años en situación vulnerable
    • Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años
    • Personas con discapacidad y familias en situación crítica

    Además del ingreso mensual, los beneficiarios pueden acceder a capacitaciones, talleres y asistencia para emprendimientos, así como asesoramiento previsional.

    Para saber si corresponde el cobro, se debe ingresar a Mi ANSES o Mi Argentina, cargar el CUIL y la clave de seguridad social, y consultar la sección “Mis cobros”.

    El fin de Potenciar Trabajo marca un cambio profundo en la política social, con menos programas activos y mayor foco en la asistencia directa y segmentada.

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