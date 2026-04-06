Potenciar Trabajo: último pago y cómo sigue el Programa de Acompañamiento Social

El programa Potenciar Trabajo llega a su fin con su último pago previsto para el 9 de abril , en medio de una reconfiguración de la asistencia social . Desde mayo, el esquema cambia y solo continuará vigente el Programa Acompañamiento Social , enfocado en los sectores más vulnerables.

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El cierre de Potenciar Trabajo se concreta con el pago de $78.000 correspondiente a abril de 2026 , que será acreditado el jueves 9 de abril . Esta será la última liquidación del programa antes de su eliminación definitiva.

El Gobierno avanzó además con la baja del esquema Volver al Trabajo , que estaba orientado a trabajadores informales. De esta manera, se redefine el sistema de asistencia social con un enfoque más segmentado.

A partir de ahora, quienes eran beneficiarios deberán adaptarse a nuevas condiciones o programas, en un contexto donde la política social apunta a reducir la intermediación y reorganizar los recursos.

Tras la eliminación de otros programas, el Programa Acompañamiento Social se consolida como la única línea activa del ex Potenciar Trabajo . En abril mantiene un monto de $78.000 mensuales , sin cambios respecto a meses anteriores.

El pago también se realizará el 9 de abril, coincidiendo con el quinto día hábil del mes. Este programa busca asistir a personas en situación de vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de vida mediante apoyo económico directo.

Quiénes pueden cobrar y cómo consultar

El Programa Acompañamiento Social está dirigido a grupos específicos:

Mayores de 50 años en situación vulnerable

Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años

Personas con discapacidad y familias en situación crítica

Además del ingreso mensual, los beneficiarios pueden acceder a capacitaciones, talleres y asistencia para emprendimientos, así como asesoramiento previsional.

Para saber si corresponde el cobro, se debe ingresar a Mi ANSES o Mi Argentina, cargar el CUIL y la clave de seguridad social, y consultar la sección “Mis cobros”.

El fin de Potenciar Trabajo marca un cambio profundo en la política social, con menos programas activos y mayor foco en la asistencia directa y segmentada.