Potenciar Trabajo: último pago y cómo sigue el Programa de Acompañamiento Social

El programa Potenciar Trabajo llega a su fin con su último pago previsto para el 9 de abril, en medio de una reconfiguración de la asistencia social. Desde mayo, el esquema cambia y solo continuará vigente el Programa Acompañamiento Social, enfocado en los sectores más vulnerables.
Último pago de Potenciar Trabajo y cambios
El cierre de Potenciar Trabajo se concreta con el pago de $78.000 correspondiente a abril de 2026, que será acreditado el jueves 9 de abril. Esta será la última liquidación del programa antes de su eliminación definitiva.
El Gobierno avanzó además con la baja del esquema Volver al Trabajo, que estaba orientado a trabajadores informales. De esta manera, se redefine el sistema de asistencia social con un enfoque más segmentado.
A partir de ahora, quienes eran beneficiarios deberán adaptarse a nuevas condiciones o programas, en un contexto donde la política social apunta a reducir la intermediación y reorganizar los recursos.
Acompañamiento Social: el único plan vigente
Tras la eliminación de otros programas, el Programa Acompañamiento Social se consolida como la única línea activa del ex Potenciar Trabajo. En abril mantiene un monto de $78.000 mensuales, sin cambios respecto a meses anteriores.
El pago también se realizará el 9 de abril, coincidiendo con el quinto día hábil del mes. Este programa busca asistir a personas en situación de vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de vida mediante apoyo económico directo.
Quiénes pueden cobrar y cómo consultar
El Programa Acompañamiento Social está dirigido a grupos específicos:
- Mayores de 50 años en situación vulnerable
- Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años
- Personas con discapacidad y familias en situación crítica
Además del ingreso mensual, los beneficiarios pueden acceder a capacitaciones, talleres y asistencia para emprendimientos, así como asesoramiento previsional.
Para saber si corresponde el cobro, se debe ingresar a Mi ANSES o Mi Argentina, cargar el CUIL y la clave de seguridad social, y consultar la sección “Mis cobros”.
El fin de Potenciar Trabajo marca un cambio profundo en la política social, con menos programas activos y mayor foco en la asistencia directa y segmentada.