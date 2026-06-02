Prorrogan cuotas y reducen la tasa de los créditos de cosecha y acarreo para viñateros sanjuaninos

El Ministerio de Producción anunció una serie de beneficios para los productores que accedieron a créditos de cosecha y acarreo.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó este lunes una medida destinada a brindar alivio financiero al sector vitivinícola de la provincia. La decisión alcanza a todos los productores que accedieron a los créditos de cosecha y acarreo otorgados a través de Agencia Calidad San Juan.

Según se detalló, se prorrogarán los vencimientos de las dos primeras cuotas de estos préstamos, lo que permitirá a los beneficiarios contar con más tiempo para afrontar sus compromisos financieros. De esta manera, los créditos pasarán a abonarse en seis cuotas, comenzando el pago de la primera recién en septiembre.

Además, las autoridades establecieron una tasa de interés única del 10,5% para todos los créditos de cosecha y acarreo vitícola. Esto implica que aquellos productores que hayan tomado financiamiento con una tasa superior verán reducido automáticamente el interés hasta ese porcentaje.

La medida fue anunciada a través de Agencia Calidad San Juan, organismo que tiene a su cargo la administración de esta línea crediticia y que busca acompañar a los productores en un contexto complejo para la actividad.