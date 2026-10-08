Ruta 40 Norte: seis firmas presentaron propuestas y compiten por hacer la obra de más de $26.000 millones

La gestión de Marcelo Orrego dio un paso clave de cara a uno de los proyectos viales más importantes de los últimos años. Un total de seis empresas quedaron en carrera para ejecutar el primer tramo de la repavimentación y mejora de la Ruta 40 Norte, que abarca 28 kilómetros entre San Roque y la localidad jachallera de Tucunuco.

Sin embargo, el dato que marcó la jornada fue que todas las propuestas económicas presentadas superaron el presupuesto oficial , fijado en $26.103.057.000. Incluso, se registraron subas que llegaron hasta el 18% por encima de los cálculos iniciales del Ejecutivo provincial, según precisó el sitio 0264 Noticias.

La apertura de sobres fue presidida por el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, acompañado por la escribana adscripta de la Escribanía Mayor de Gobierno, Florencia Denise Menechelli. Allí también se conoció una particularidad que llamó la atención del sector: dos de las firmas locales decidieron presentarse en Unión Transitoria (UT) con empresas nacionales de dilatada trayectoria en infraestructura vial.

El primer sobre abierto correspondió a Federico Hnos. S.A. —actualmente a cargo de obras de repavimentación en la Circunvalación y el microcentro—, la cual cotizó los trabajos en $26.905.264.164 .

Por su parte, la constructora local Menin Construcciones presentó el número más elevado de la licitación con $30.819.846.341 , superando en un 18% la pauta oficial.

La sorpresa llegó con las alianzas estratégicas. La sanjuanina Armegom S.A. se asoció con la centenaria firma nacional BWT (Burgwardt y Cía. S.A.), cotizando la obra en $29.413.065.270. En tanto, la local Sigma S.A. unió fuerzas con la entrerriana LLP Pietroboni S.A. y firmó la oferta más económica de la jornada, con $26.850.821.709, ubicándose a unos 700 millones por encima de los números provinciales.

En solitario compitió Ivica Dumandzic, con un presupuesto de $26.900.098.267, muy en línea con sus competidoras. Fuera de competencia quedó la cordobesa Boetto y Buttigliengo Constructora (BBC), la cual no cumplió con los requisitos documentales del pliego y su sobre económico no fue abierto. Finalmente, la firma local Mapal SACIA completó el cuadro con una propuesta que rondó los $26.988.000.000.

Plazos y expectativas

Desde el Ejecutivo provincial estiman que la mesa de adjudicación se tomará un plazo aproximado de 30 días para evaluar la documentación y las propuestas financieras. El objetivo central es adjudicar los trabajos a mediados de noviembre para cumplir con la premisa oficial de comenzar las obras antes de que finalice el año.

La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de 540 días corridos para finalizar las tareas en este corredor estratégico, caracterizado por un "elevado grado de deterioro" y el agotamiento de su vida útil.

Cabe recordar que esta intervención —que prevé además el ensanche de calzada y adecuación de banquinas para un flujo diario estimado en más de 800 vehículos— es la pionera en financiarse mediante el fideicomiso de 250 millones de dólares aportado por la minera Vicuña, con el cual el Gobierno provincial proyecta renovar por completo la traza norte de la emblemática ruta nacional.