    • 16 de septiembre de 2026 - 15:48

    San Juan será sede del próximo Consejo Fiscal tras aprobarse un plan para corregir desvíos provinciales

    Roberto Gutiérrez participó del encuentro encabezado por Luis Caputo. Se aprobó un programa para que las provincias que incumplieron reglas fiscales puedan regularizar su situación.

    Roberto Gutiérrez participó en Buenos Aires de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

    Roberto Gutiérrez participó en Buenos Aires de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, participó este miércoles en Buenos Aires de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde se aprobó un programa destinado a que las provincias que registraron desvíos puedan corregirlos y volver progresivamente al cumplimiento de las reglas fiscales.

    Leé además

    Los alumnos se reunieron en el patio de la Escuela Industrial para acompañar el duelo por el fallecimiento de un compañero.

    Conmoción en la Industrial de la UNSJ: alumnos hicieron una sentada tras la muerte de un compañero
    insolito: venden un pingüino en san juan

    Insólito: venden un pingüino en San Juan

    El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía de la Nación y presidente del organismo, Luis Caputo, junto a representantes de las jurisdicciones adheridas. Gutiérrez intervino además como secretario del Comité Ejecutivo del Consejo y presentó un informe sobre las tareas realizadas desde la última reunión, desarrollada el 18 de junio en Paraná.

    Durante la jornada se analizaron los resultados presupuestarios de 2025, los Presupuestos 2026 y las proyecciones plurianuales para el período 2026-2028. También se abordaron las pautas macrofiscales previstas para 2027, uno de los puntos centrales para la planificación financiera de Nación y provincias.

    El Consejo Federal es el organismo encargado de aplicar y supervisar el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley 25.917, que reúne a Nación, las provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fija distintas reglas para el manejo de las cuentas públicas.

    Un plan para las provincias que incumplieron la regla de gasto

    Uno de los datos centrales de la reunión surgió de la evaluación del ejercicio 2025. Según lo informado durante el encuentro, un número importante de jurisdicciones subnacionales incumplió la regla vinculada con el gasto corriente primario, mientras que el Estado nacional registró cumplimiento de ese indicador.

    Frente a ese escenario se aprobó la Resolución N°146, que creó el Programa de Convergencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. El mecanismo permitirá establecer una trayectoria específica para que las jurisdicciones con desvíos puedan regularizar gradualmente sus indicadores.

    Para ingresar al programa, cada provincia deberá presentar un Compromiso de Convergencia con el diagnóstico de su situación, las causas de los desvíos, las medidas que adoptará para corregirlos, responsables, plazos e indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las metas.

    El Comité Ejecutivo será el encargado de analizar y seguir los avances de cada jurisdicción, mientras que el Consejo Federal tendrá posteriormente la responsabilidad de verificar el cumplimiento del proceso.

    La reunión dejó además una definición de interés directo para la provincia: San Juan será sede del próximo encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, previsto para noviembre. Allí volverán a reunirse los responsables económicos de Nación y de las jurisdicciones adheridas para continuar con el seguimiento de las cuentas públicas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Partido de despedida de Lionel Messi.

    Furor por la despedida de Messi: ofrecen viajes desde San Juan por $590.000 y ya se agotó la primera tanda

    El Gobierno nacional prevé algunas obras públicas como mantenimiento de rutas. 

    Presupuesto 2027: qué obras públicas incluyó el Gobierno nacional para San Juan y cuánto pretende destinar

    Maximiliano Aguiar, será uno de los speakers de Hackear la Minería.

    Maximiliano Aguiar, en la previa a Hackear la Minería: "San Juan puede transformarse en un hub al que vienen los mejores"

    Víctor Emilio del Río.-

    Juicio por jurados: un experto que ya lo implementó en Chaco ve a San Juan preparada, con un acusatorio "de avanzada" y "oficinas modelo"