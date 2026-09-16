San Juan será sede del próximo Consejo Fiscal tras aprobarse un plan para corregir desvíos provinciales

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez , participó este miércoles en Buenos Aires de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde se aprobó un programa destinado a que las provincias que registraron desvíos puedan corregirlos y volver progresivamente al cumplimiento de las reglas fiscales .

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El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía de la Nación y presidente del organismo, Luis Caputo , junto a representantes de las jurisdicciones adheridas. Gutiérrez intervino además como secretario del Comité Ejecutivo del Consejo y presentó un informe sobre las tareas realizadas desde la última reunión, desarrollada el 18 de junio en Paraná.

Durante la jornada se analizaron los resultados presupuestarios de 2025, los Presupuestos 2026 y las proyecciones plurianuales para el período 2026-2028. También se abordaron las pautas macrofiscales previstas para 2027 , uno de los puntos centrales para la planificación financiera de Nación y provincias.

El Consejo Federal es el organismo encargado de aplicar y supervisar el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley 25.917, que reúne a Nación, las provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fija distintas reglas para el manejo de las cuentas públicas.

Uno de los datos centrales de la reunión surgió de la evaluación del ejercicio 2025. Según lo informado durante el encuentro, un número importante de jurisdicciones subnacionales incumplió la regla vinculada con el gasto corriente primario , mientras que el Estado nacional registró cumplimiento de ese indicador.

Frente a ese escenario se aprobó la Resolución N°146, que creó el Programa de Convergencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. El mecanismo permitirá establecer una trayectoria específica para que las jurisdicciones con desvíos puedan regularizar gradualmente sus indicadores.

Para ingresar al programa, cada provincia deberá presentar un Compromiso de Convergencia con el diagnóstico de su situación, las causas de los desvíos, las medidas que adoptará para corregirlos, responsables, plazos e indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las metas.

El Comité Ejecutivo será el encargado de analizar y seguir los avances de cada jurisdicción, mientras que el Consejo Federal tendrá posteriormente la responsabilidad de verificar el cumplimiento del proceso.

La reunión dejó además una definición de interés directo para la provincia: San Juan será sede del próximo encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, previsto para noviembre. Allí volverán a reunirse los responsables económicos de Nación y de las jurisdicciones adheridas para continuar con el seguimiento de las cuentas públicas.