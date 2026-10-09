    • 9 de octubre de 2026 - 17:29

    Se perdieron más de 66.000 puestos de trabajo en dos años y solo tres provincias resistieron la caída

    Un informe privado reveló que entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026 se destruyeron más de 66.000 puestos industriales en el país. Solo tres provincias lograron crear empleo neto, mientras que San Juan se ubicó entre las jurisdicciones con caídas más leves.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, el sector industrial argentino sufrió una fuerte contracción que dejó un saldo negativo de 66.262 empleos menos en el total de las jurisdicciones, lo que representa una caída del 5,2%. La cifra explica casi la mitad de la merma total registrada en el país, según un detallado informe elaborado por la consultora Politikon Chaco.

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    El impacto de la crisis sectorial se sintió con mayor fuerza en términos absolutos en los grandes centros urbanos. El Gran Buenos Aires (GBA) encabezó las pérdidas con 25.623 puestos menos, seguido de lejos por la Ciudad de Buenos Aires (-8.617) y el resto de la provincia de Buenos Aires (-8.064). La concentración histórica del sector —donde el GBA, CABA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y el interior bonaerense concentran históricamente más del 80% del empleo manufacturero— amplificó el impacto en las cifras netas.

    Las únicas tres provincias que nadaron contra la corriente

    A pesar del panorama adverso que afectó a la gran mayoría del país, solo tres subjurisdicciones lograron generar puestos de trabajo nuevos en la industria manufacturera durante el periodo analizado:

    Neuquén: Lideró la creación absoluta con 1.216 nuevos empleos (+9,2%), impulsada principalmente por el rubro de maquinaria y equipo (622) y minerales no metálicos (295).

    Río Negro: Añadió 1.205 puestos (+7,8%), traccionada fuertemente por la industria de elaboración de alimentos (1.360).

    Santa Cruz: Incorporó 420 nuevos empleos (+11,8%), un crecimiento explicado casi en su totalidad por el sector alimenticio (+19,7%).

    Entre las tres provincias sumaron un total de 2.841 puestos de trabajo nuevos, amortiguando levemente la caída general.

    El impacto en San Juan y las regiones más castigadas

    En el resto del país los resultados fueron negativos, aunque con matices geográficos. Entre las jurisdicciones con caídas más leves se ubicaron Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%) y Entre Ríos (-2,6%), mostrando un comportamiento algo más defensivo que el promedio nacional.

    En el otro extremo, las situaciones más críticas se registraron en La Rioja, que sufrió un desplome del 15%, seguida por La Pampa (-12,8%), San Luis (-11,3%) y Misiones (-10,1%). En el caso puntual de Misiones, el informe subraya una dinámica particular: a pesar de ubicarse en el noveno puesto nacional por cantidad de trabajadores industriales, sufrió la sexta mayor caída absoluta con la pérdida de 2.289 empleos.

    El informe concluye advirtiendo que las variaciones en la participación relativa de cada provincia no siempre implican crecimiento, sino que muchas veces responden a que su contracción económica fue menor o más lenta que la experimentada por el resto del país.

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