Ventas minoristas pyme cayeron 0,6% en marzo y crece la cautela

Las ventas minoristas pyme bajaron 0,6% interanual en marzo, según CAME. Cinco de siete rubros en caída y bajo clima de inversión.

Preocupación: caen las ventas pyme y crece la incertidumbre económica según un informe de la CAME.

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El sector comercial enfrenta un escenario complejo. Según el informe que difunde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas cayeron 0,6% interanual en marzo y también retrocedieron 0,4% frente a febrero, reflejando una desaceleración del consumo en las pequeñas y medianas empresas.

Ventas minoristas pyme: caída y cautela en el sector El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestra un panorama de cautela. El 48% de los empresarios cree que la actividad se mantendrá, mientras que solo el 39,7% espera mejoras, en un contexto donde la incertidumbre domina las proyecciones.

En materia de inversión, los datos son contundentes. El 59,1% considera que no es un buen momento para invertir, frente a apenas un 13,1% que lo ve como una oportunidad, lo que refleja la falta de confianza en el corto plazo.

image Desempeño por rubros El análisis sectorial confirma la tendencia negativa. Cinco de los siete rubros relevados mostraron caídas, con fuertes bajas en Perfumería (-9,8%) y Bazar y decoración (-8,3%), mientras que Alimentos y bebidas también retrocedió (-0,9%).

En contraposición, algunos sectores mostraron resiliencia. Ferretería creció un 2% y Farmacia un 1,1% interanual, sostenidos en parte por demandas específicas y consumo puntual.