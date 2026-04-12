    • 12 de abril de 2026 - 21:22

    Ventas minoristas pyme cayeron 0,6% en marzo y crece la cautela

    Las ventas minoristas pyme bajaron 0,6% interanual en marzo, según CAME. Cinco de siete rubros en caída y bajo clima de inversión.

    Preocupación: caen las ventas pyme y crece la incertidumbre económica según un informe de la CAME.

    Preocupación: caen las ventas pyme y crece la incertidumbre económica según un informe de la CAME.

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    El sector comercial enfrenta un escenario complejo. Según el informe que difunde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas cayeron 0,6% interanual en marzo y también retrocedieron 0,4% frente a febrero, reflejando una desaceleración del consumo en las pequeñas y medianas empresas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ventas minoristas pyme: caída y cautela en el sector

    El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestra un panorama de cautela. El 48% de los empresarios cree que la actividad se mantendrá, mientras que solo el 39,7% espera mejoras, en un contexto donde la incertidumbre domina las proyecciones.

    En materia de inversión, los datos son contundentes. El 59,1% considera que no es un buen momento para invertir, frente a apenas un 13,1% que lo ve como una oportunidad, lo que refleja la falta de confianza en el corto plazo.

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    Desempeño por rubros

    El análisis sectorial confirma la tendencia negativa. Cinco de los siete rubros relevados mostraron caídas, con fuertes bajas en Perfumería (-9,8%) y Bazar y decoración (-8,3%), mientras que Alimentos y bebidas también retrocedió (-0,9%).

    En contraposición, algunos sectores mostraron resiliencia. Ferretería creció un 2% y Farmacia un 1,1% interanual, sostenidos en parte por demandas específicas y consumo puntual.

    El informe también advierte sobre factores estructurales. La pérdida del poder adquisitivo y el aumento de costos operativos impactan directamente en las ventas, mientras que la dependencia del financiamiento y la baja predisposición a invertir condicionan la recuperación.

    En paralelo, CAME comenzó a relevar el comercio electrónico. Se busca medir el desempeño de ventas digitales en locales con operación mixta, incorporando estándares internacionales para analizar el canal online.

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