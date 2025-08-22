Sanjuanino Bordón, subcampeón

El basquetbolista sanjuanino Brian Bordón integró el plantel de la Selección Argentina de basquetbol masculino sobre ruedas, que se consagró subcampeona en la Copa América 2025 disputada en Bogotá, Colombia.

El equipo albiceleste cayó 73-49 con el poderoso combinado de los Estados Unidos en la final del certamen, pero logró la clasificación al Campeonato Mundial que se desarrollará el año próximo en Ottawa, Canadá. Bordón, que tiene 22 años (categoría 2,5 o 3) y juega de base, tiene futuro deportivo en Europa.

El torneo se jugó la semana pasada en la capital colombiana, lo organizó la International Wheelchair Basketball Federation (Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas). Las selecciones participantes fueron Argentina, Canadá, Puerto Rico, Venezuela (Grupo A); Estados Unidos, Brasil, México y Colombia (Grupo B).

Argentina ganó los tres partidos del grupo: 63-47 a Canadá, 80-53 a Venezuela y 68-30 a Puerto Rico. En cuartos, venció 62-55 a Brasil en el clásico, y en semifinales le ganó 59-55 a Colombia. Bordón sumó minutos ante Colombia, pero no anotó; y con Puerto Rico jugó 20m y convirtió 12 tantos.

En los últimos meses, Bordón jugó la Primera División de Buenos Aires con CE.DI.MA (Centro de Discapacitados de La Matanza), equipo ubicado en San Justo. Para la temporada 2025/2026, el sanjuanino quien cumplirá 23 años el próximo martes 26 de agosto- se mudará a Europa para afrontar su primera experiencia en el viejo continente. Será refuerzo del BCR CEM L’Hospitalet de Barcelona, club recientemente ascendido a la Primera División de España. Entre sus antecedentes deportivos se destacan Prodea de San Juan, Juegos Evita con Selección Sanjuanina, Juegos Parapanamericanos con Argentina, entre otros.