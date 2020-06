Desde uniones vecinales y clubes de barrio, hasta instituciones académicas de enseñanza superior como la Universidad Nacional de San Juan o colegios de profesionales como el Foro de Abogados, afrontan en estos días problemas institucionales ocasionados por la pandemia del Covid-19, al no poder sus comisiones directivas o asambleas soberanas realizar reuniones presenciales o llevar a cabo sus procesos eleccionarios para la renovación de autoridades. Hay entidades vecinales que desde el inicio de la cuarentena no han podido reunirse para tratar asuntos de sus respectivos barrios, ni realizar asambleas de renovación de autoridades. Casos como el de la UNSJ, que se han visto en la necesidad de prorrogar el mandatos de sus autoridades, o el del Foro de Abogados de San Juan, que en el transcurso de la semana recibió la negativa por parte del comité Covid-19 San Juan para realizar las elecciones, son clara muestra de incumplimiento de sus cronogramas electorales. En el ámbito oficial de gobierno, para este año no hay previstas elecciones pero para el próximo, tanto a nivel nacional como provincial, habrá comicios legislativos.



Desde que el Covid-19 incursionó en todo el mundo, un gran número de procesos electorales han tenido diferentes destinos. Si bien hay muchos países que han preferido postergar sus elecciones por la situación sanitaria, hay otros tantos como Israel, Guinea y Corea del Sur, que se animaron a realizarlas, con las medidas de seguridad apropiadas, y que han sorteado exitosamente esta instancia.



Los países que han dado el ejemplo al realizar eleccionarios en plena pandemia supieron adoptar, durante las campañas electorales y el día de los comicios, las medidas necesarias para prevenir el riesgo de contagio y propagación del virus. Con esto evitaron afectar la institucionalidad, los derechos políticos de los ciudadanos, y las estructuras democráticas.



En San Juan, donde afortunadamente las condiciones sanitarias vinculadas al Covid-19 son muy favorables no hay motivos para que las distintas instituciones -siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes y en un todo de acuerdo con el comité Covid-19 San Juan- no implementen la forma de realizar sus actos eleccionarios. De esta forma se garantiza que las instituciones sigan con sus actividades normalmente, dándole continuidad a sus planes de trabajo en beneficio de sus respectivos sectores y de la comunidad toda. Por ello, de persistir el contexto de pandemia y aislamiento obligatorio, dentro de la nueva normalidad se tendrá que buscar la forma de garantizar derechos políticos y electorales resguardando la salud y la integridad física de los ciudadanos.