El balance de Franco Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: "No estuvimos bien"

El argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2, lejos de su compañero Pierre Gasly y debutará en Suzuka con la Fórmula 1 con el objetivo de remontar varias posiciones para aspirar a sumar puntos

En el marco de su debut en Suzuka para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 de la clasificación y largará 15° para la carrera del domingo después de marcar un tiempo de 1:30.627. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, maximizó el rendimiento de su monoplaza y partirá en la séptima ubicación. Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años brindó sus sensaciones de la qualy en la rueda de prensa.

“Está apretado. Creo que ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, comentó el pilarense en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, Colapinto profundizó en que el ritmo de carrera es uno de los puntos fuertes del monoplaza A526: “Se probó muy poco. Al final, estos fines de semana que va todo pasando muy de golpe cuesta meter los high fuel (tandas con mucho combustible) que queremos. Ayer tuve varios problemas en la FP1, que me costó. En general, creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy. Intentaremos tener una buena carrera, una buena largada e ir para adelante”.

Cuando fue consultado sobre si espera repetir el buen desempeño que demostró en las carreras anteriores, afirmó: “Ojalá, esperemos”.

Además, Franco Colapinto brindó su testimonio para los medios oficiales de Alpine y continuó su análisis en la misma sintonía: “No ha sido el resultado que esperábamos hoy al llegar a la clasificación. En la Q1 fue mejor, pero en la Q2 no dimos el paso que necesitábamos para tener opciones de pasar a la Q3. Como vimos con lo que hizo Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches hay que estar en el rango de funcionamiento adecuado en cada pequeño detalle para sacarle el máximo partido, y nosotros no lo estuvimos".