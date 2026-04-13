Calendario 2026: cuáles son los feriados de mayo

El calendario 2026 trae novedades para quienes buscan organizar su descanso y aprovechar al máximo los fines de semana largos. Con la aprobación de nuevas fechas destinadas a fomentar el turismo interno y el anuncio de feriados inamovibles y días no laborables estratégicamente ubicados, el mes de mayo destaca con dos oportunidades consecutivas para disfrutar de jornadas extendidas.

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Esta configuración responde al objetivo gubernamental de dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de facilitar el encuentro y la organización familiar en todo el país.

Para quienes planifican sus escapadas de descanso, mayo se presenta como un mes clave, ya que cuenta con dos fines de semana largos gracias a la coincidencia de feriados nacionales. El primero será el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, y el segundo llegará a finales de mes, el lunes 25, por el Día de la Revolución de Mayo.

Esta combinación convierte a mayo en uno de los pocos meses del año con dos oportunidades para extender el descanso, lo que facilita que trabajadores y familias organicen viajes, actividades recreativas o reuniones familiares.

Durante 2026, mayo será el único mes, junto a diciembre, que ofrecerá dos fines de semana largos, lo que representa una oportunidad singular para quienes buscan cortar la rutina y organizar escapadas.

El primero llegará del viernes 1 al domingo 3 de mayo, abarcando el Día del Trabajador, mientras que el segundo se extenderá del sábado 23 al lunes 25 de mayo, por el Día de la Revolución de Mayo.

Según la Resolución 164/2025, la intención oficial es incentivar el turismo interno y contribuir al crecimiento de actividades como la hotelería y la gastronomía.

Por qué es feriado el 1 de Mayo

La jornada del 1 de mayo tiene un profundo significado histórico y social que trasciende fronteras. El Día del Trabajador conmemora la lucha por los derechos laborales y el reconocimiento de condiciones dignas para quienes integran la fuerza laboral.

Su origen se remonta a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, durante 1886, cuando obreros iniciaron una huelga para reclamar la jornada laboral de ocho horas, frente a condiciones extenuantes que imponían entre 12 y 16 horas de trabajo diario.

El evento culminó con la llamada “Revuelta de Haymarket”, donde una manifestación pacífica terminó en violencia tras la explosión de una bomba y la dura represión policial. Varios sindicalistas fueron arrestados y algunos ejecutados, convirtiéndose en los conocidos “Mártires de Chicago”.